BMW Motorrad per il FIM EWC 2021 con Xavi Forés

Xavi Forés entra a far parte dello squadrone BMW Motorrad World Endurance per il FIM EWC 2021 accanto a Reiterger, Mikhalchik e Foray.

Alla seconda stagione del progetto, lo squadrone ufficiale BMW Motorrad World Endurance punta senza mezzi termini alla vittoria. Dopo un 2019/2020 che ha visto la BMW #37 conquistare due podi (3° al Bol d’Or e Sepang) ritrovandosi inaspettatamente in corsa per il titolo, la compagine diretta da Werner Daemen si è ulteriormente rafforzata. A partire dalla 24 ore di Le Mans, in sella si alterneranno i riconfermati Markus Reiterberger, Ilya Mikhalchik, Kenny Foray più l’innesto di Xavi Forés.

LINE-UP RINNOVATA

Come anticipato lo scorso 4 novembre, Xavi Forés quest’anno affronterà un doppio impegno sempre con la casa di Monaco. Nel BSB con FHO Racing, nel Mondiale Endurance con lo squadrone BMW Motorrad EWC. Negli eventi in cui sarà impegnato nel British Superbike, nelle corse motociclistiche di durata correrà Kenny Foray, riconfermato seppur come quarto pilota (riserva) dell’equipaggio. “Sono davvero entusiasta di far parte del team ufficiale BMW al via del Mondiale Endurance“, ha ammesso Forés. “Conosco gran parte della squadra per i miei trascorsi nell’IDM, adesso non vedo l’ora di affrontare i primi test in vista di Le Mans“.

GERARCHIE

Forés nell’Endurance ha già corso nel recente passato tra 8 ore di Suzuka (2019 con HARC-PRO Honda), conquistando nel 2009 un podio al Bol d’Or di Magny-Cours con GSR Kawasaki. Con la BMW #37 farà coppia a Le Mans con Markus Reiterberger e Ilya Mikhalchik, entrambi già parte dell’equipaggio 2019/2020, garanzia di talento e velocità per i cinque round previsti dal calendario 2021.

INCOGNITA MOTO

L’unica incognita di BMW Motorrad World Endurance riguarda la moto con la quale affrontare quantomeno la prima parte di stagione. La nuova M 1000 RR non ha ancora effettuato un test in configurazione EWC, pertanto la “vecchia” S 1000 RR può tornare d’attualità, soprattutto per le 24 ore.