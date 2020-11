Xavi Fores torna nel BSB: con Peter Hickman al team FHO Racing BMW

Dopo l'esperienza del 2019, Xavi Fores ritorna nel BSB con il team FHO Racing BMW di Faye Ho insieme a Peter Hickman in sella alla nuova M1000RR.

Un gradito ritorno ed un’importantissima conferma. Xavi Fores, dopo una difficile stagione 2020 vissuta nel Mondiale Superbike, tornerà in pista l’anno prossimo nel British Superbike con il team FHO Racing BMW. La nuova squadra diretta dall’imprenditrice e filantropa Faye Ho schiererà addirittura due BMW M1000RR, la seconda affidata al recordman del TT Peter Hickman.

FHO RACING

Da anni presente nel circus del BSB e delle corse su strada in qualità di sponsor, Faye Ho, nella vita di tutti i giorni compagna di Stuart Higgs (direttore del British Superbike), per la stagione 2021 ha dato vita ad un proprio team con grandi ambizioni. Rilevando di fatto l’attività dello Smiths Racing che ha chiuso i battenti al termine del 2020, FHO Racing porterà in pista due nuovissime BMW M1000RR nel BSB per Xavi Fores e Peter Hickman più una terza in configurazione Stock per la STK1000 britannica condotta da Alex Olsen.

IL RITORNO DI XAVI FORES

Per Xavi Fores si tratterà del ritorno nel BSB vissuta dopo l’esperienza del 2019 con Honda Racing, quando conquistò la pole position a Knockhill, tre podi a Donington Park National sfiorando l’accesso allo Showdown. A dispetto di chiacchiere prive di fondamento trapelate nei giorni scorsi, FHO Racing è sempre stata la prima scelta del forte pilota iberico. “Nel BSB 2019 mi sono divertito, non posso dire altrettato lo scorso anno nel World Superbike“, spiega Fores, atteso al via anche del Mondiale Endurance FIM EWC sempre con BMW. “Tornare con una squadra di così alto livello è una grande opportunità per sistemare alcune cose in sospeso lasciate nel 2019. Il livello del BSB è incredibile e devo dire che mi ha davvero sorpreso sin dall’inizio. Adesso potrò correre già conoscendo le piste e Faye mi ha garantito che ci sarà la disponibilità di tutti i mezzi per poter stare là davanti.”

PETER HICKMAN PRONTO PER UN GRAN 2021

Concluso il quadriennale sodalizio con lo Smiths Racing, Peter Hickman ripartirà da FHO Racing con due grandi obiettivi: ben figurare nel BSB e riconfermarsi il riferimento nelle principali corse su strada, TT in primis. “Hicky” sarà coinvolto in prima persona nella gestione della struttura al via anche della Superstock 1000 britannica con Alex Olsen, suo compagno di squadra in questa stagione e sfortunato protagonista di un brutto incidente a Silverstone.