Cancellato ufficialmente il Macau Motorcycle GP 2020

Comunicata in data odierna la definitiva cancellazione del Macau Motorcycle Grand Prix 2020 per le restrizioni imposte dall'emergenza Coronavirus.

L’edizione 2020 del Macau Motorcycle Grand Prix non si farà. In data odierna il comitato organizzativo del Gran Premio e le autorità locali hanno comunicato la definitiva cancellazione della gara motociclistica, conseguenza delle restrizioni imposte dall’emergenza Coronavirus.

NIENTE MOTO QUEST’ANNO A MACAU

Come risaputo da diverse settimane, la quarantena bi-settimanale imposta dal Governo per chi arriva nell’ex colonia portoghese ha sortito non poche problematiche. Registrando giorno dopo giorno defezioni importanti, il promoter dell’evento ha annunciato ufficialmente la cancellazione del Gran Premio Motociclistico, rimandando il tutto al 2021. Nel weekend del 20-22 novembre prossimi pertanto non correranno le moto al Circuito da Guia, ma il GP è stato tuttavia confermato.

SOLE 3 CLASSI IN GARA

Oltre al Gran Premio motociclistico, non si disputeranno per la medesima ragione la FIA Formula 3 World Cup, FIA GT World Cup ed il FIA WTCR. Il programma 2020 garantirà comunque la disputa di 5 gare per 3 categorie. Il celebre Grand Prix sarà riservato alle monoposto di Formula 4, avrà luogo luogo inoltre la Macau GT Cup (classi GT3 e GT4) e la Macau Guia Race riservata a vetture turismo TCR dei soli piloti asiatici.