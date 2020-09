AvioBike ritorna alla 12h Estoril, Christian Napoli presente

Il team AvioBike tornerà nel Mondiale Endurance FIM EWC in occasione della 12 ore di Estoril con Christian Napoli che affiancherà Giovanni Baggi ed Andrea Boscoscuro.

Alla 12 ore di Estoril, atto conclusivo del Mondiale Endurance FIM EWC 2019/2020, ritornerà in azione il team AvioBike. La squadra di Giovanni Baggi, realtà tricolore presente nelle competizioni motociclistiche di durata dalla stagione 2016/2017, farà il suo ritorno dopo un periodo decisamente non facile dovuto alle ripercussioni dell’emergenza Coronavirus. Con impegno, forza di volontà e grandi sacrifici compiuti, la squadra con base operativa a Massalengo si ripresenterà al via con la Yamaha R1 #101 iscritta alla Superstock, da questa gara equipaggiata con gli pneumatici Dunlop.

IL RITORNO

“Adesso lo possiamo dire: siamo tornati!“, esclama Giovanni Baggi, titolare, team manager e pilota AvioBike. “Sono molto contento che la nostra squadra possa tornare in azione nell’Endurance dopo un 2020, come risaputo, estremamente travagliato per le note vicende relative all’emergenza COVID-19. Noi eravamo già pronti per affrontare il Bol d’Or, rinunciando proprio alla 24 ore di Le Mans per pianificare al meglio questo impegno. Purtroppo la cancellazione della trasferta di Le Castellet ha comportato una riorganizzazione del lavoro, tuttavia siamo riusciti a pianificare la nostra partecipazione alla 12 ore di Estoril. Da un punto di vista logistico si prospetta una trasferta decisamente più impegnativa, ma sono abituato a gestire questo genere di situazioni… A livello morale sono entusiasta perché non avrei mai pensato di poter correre in carriera su di un tracciato come Estoril. Dicevo lo stesso di Sepang, adesso si è presentata questa opportunità: ci sto prendendo gusto!“.

BOX1 Video-intervista a Giovanni Baggi

SVILUPPI

Nonostante il difficile periodo (qui la cronistoria degli ultimi mesi vissuti dalla squadra), il team AvioBike ha lavorato alacremente per tornare protagonista del FIM EWC. “Correremo con la R1 2020 e con gli pneumatici Dunlop“, spiega Baggi. “Dallo scorso mese di gennaio in AvioBike abbiamo rinnovato il nostro parco motoristico e motociclistico. La nuova R1 è una bella moto e ad Estoril di fatto tutti partiremo da zero, senza pregressi riferimenti. Un po’ come accaduto a Sepang dove avevamo iniziato molto bene il fine settimana e la gara, pertanto saremo in pista con l’obiettivo di mettere in mostra il nostro potenziale e di fare risultato. Io mi sono preparato molto, tanto che lunedì scorso ho effettuato un ulteriore test in vista della 12 ore. Adesso non vedo l’ora di tornare a correre nell’Endurance e dare continuità a questo nostro bellissimo progetto, strizzando già l’occhio in ottica 2021.”

Giovanni Baggi in sella alla R1 #101 AvioBike

NOVITÀ

Il team AvioBike sarà al via della 12 ore di Estoril con l’equipaggio formato dallo stesso Giovanni Baggi, Andrea Boscoscuro ed il gradito ritorno di Christian Napoli. “Con Christian siamo sempre rimasti in ottimi rapporti ed in contatto continuo“, spiega Baggi. “Si è presentata questa possibilità e così torneremo a far squadra in Portogallo. Con noi ci sarà come sempre Andrea Boscoscuro e, da parte di tutta la squadra, va un grande abbraccio a Niccolò Rosso. Nei giorni scorsi ci è arrivata la bella notizia che sta meglio ed è in ripresa dal brutto incidente delle scorse settimane.”

IL RITORNO DI CHRISTIAN NAPOLI

Insieme al fratello Federico, Christian Napoli ha fatto parte del team AvioBike nel corso della stagione 2016/2017. Ad Estoril tornerà in forze al team #101, complice l’assenza del suo attuale team Energie Endurance 91. “Sono molto contento di questa opportunità che mi ha concesso Giovanni“, afferma Christian Napoli. “Considerando che il nostro attuale team non avrebbe affrontato la trasferta di Estoril, con AvioBike abbiamo ritrovato l’intesa dopo un paio di stagioni. Mi dispiace dover correre in sostituzione di Niccolò a cui va un grande abbraccio per il recupero.”

Christian Napoli ritorna al team AvioBike

“Con Giovanni siamo sempre rimasti in contatto e partiamo per Estoril con buone intenzioni e prospettive. A titolo personale non vedo l’ora di tornare in sella alla Yamaha R1, una moto che reputo congeniale per l’Endurance: maneggevole, forse con meno motore rispetto alla Kawasaki, ma più affidabile su molti punti di vista. AvioBike è un bel team e conosco tutti in squadra, speriamo di lasciare Estoril con un buon risultato perché i presupposti ci sono. Peccato non possa correre mio fratello Federico, ma in ottica 2021 la nostra priorità è proprio quella di continuare questa avventura nell’Endurance. Per questa ragione il nostro intento era che, almeno uno di noi due, potesse correre ad Estoril, proseguendo così questo percorso nel campionato che ci piace tantissimo e dove ci troviamo bene da diversi anni a questa parte.”

BOX18 Video-intervista ai fratelli Christian e Federico Napoli