Niente 24h Le Mans per Chaz Davies: fermato da un virus

Il ritorno in pista di Chaz Davies doveva essere una delle tematiche d’interesse per la 24 ore motociclistica di Le Mans, atto inaugurale del Mondiale Endurance FIM EWC in programma questo fine settimana. Tuttavia, il gallese iridato Supersport 2011 non sarà della partita, annunciando il forfait all’ultim’ora.

DAVIES FERMATO DA UN VIRUS

Convocato dal team ERC Endurance Ducati, formazione di riferimento di Borgo Panigale nella serie, Chaz Davies doveva sostituire l’infortunato Lorenzo Zanetti, tornando a correre a 146 giorni dalla sua ultima gara disputata nel Mondiale Superbike a Mandalika. Sfortunatamente il tre volte vice-Campione del Mondo Superbike è stato costretto alla resa, colpito nei giorni scorsi da un virus.

LE PAROLE DI CHAZ

“Purtroppo questo mio esordio in una 24 ore è stato posticipato“, ha ammesso Davies. “Concluso il weekend di Aragon del Mondiale Superbike non mi sono sentito bene. Ho preso un virus: non COVID, ma comunque non mi consente di correre. Spero ci sarà un’altra occasione in futuro“. Al posto del gallese, il team ERC Endurance Ducati dovrebbe far correre un pilota attualmente impegnato nel Mondiale Superbike…