Chaz Davies al via della 24h Le Mans con ERC Ducati!

Clamorosa notizia a pochi giorni dalla 24 ore motociclistica di Le Mans. Per sostituire l’infortunato Lorenzo Zanetti, il team ERC Endurance Ducati ha convocato Chaz Davies. Annunciato il ritiro da pilota del Mondiale Superbike al termine della stagione 2021, l’attuale Riders Coach Aruba Ducati tornerà così in sella affrontando il primo round del Mondiale Endurance FIM EWC 2022.

RITORNO IN PISTA DI CHAZ DAVIES

L’ex vice-Campione del Mondo Superbike condividerà la Ducati Panigale V4 R #6 gommata Pirelli con Xavi Forés, David Checa più Marc Moser in qualità di riserva. Per il gallese sarà una prima assoluta in una 24 ore, con la possibilità di provare la moto soltanto martedì prossimo proprio al Circuito Bugatti di Le Mans.

ASPETTANDO LORENZO ZANETTI

Chiaramente l’improvviso accordo con Chaz Davies è una soluzione dell’ultim’ora per sostituire Lorenzo Zanetti. Il forte pilota bresciano sarà costretto alla resa per il brutto incidente registratosi domenica scorsa a Misano. Proprio in Zanetti la squadra e Ducati avevano individuato il “capitano” di questo progetto per portare in alto i colori Ducati anche nelle corse motociclistiche di durata.