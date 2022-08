L’Endurance trattiene il fiato in attesa di informazioni ufficiali dall’ospedale di Yokkaichi sulle condizioni di Gino Rea, sperando con tutto il cuore siano rassicuranti. Il pilota britannico, 32 anni, è rimasto coinvolto in bruttissimo incidente nelle prove libere di riscaldamento per la “Top 10 Qualifyng” del pomeriggio, riservata ai migliori dieci equipaggi delle qualifiche. Campione europeo Supersport 2009, Gino Rea non ha alcuna parentela con Jonathan Rea, sei volte iridato Superbike, a sua volta in pista alla 8 ore Suzuka con la Kawasaki Racing Team. Qui la cronaca e i tempi della qualifica.

Dinamica agghiacciante

Con la Honda FCC-TSR-Honda France, la squadra di punta dell’ala dorata campione del Mondo Endurance 2017-18, Gino ha perso il controllo in uscita dalla velocissima “130”. Ha attraversato la pista colpendo le barriere sul lato sinistro, in avvicinamento alla “Triangle Chicane” che chiude il giro. Una dinamica terrificante che ha riportato alla memoria il drammatico incidente costato la vita a Daijro Kato. Durante il GP del Giappone della MotoGP il giapponese colpì lo stesso ostacolo, rimase privo di conoscenza per le gravi ferite alla testa e al torace, perendo due settimane dopo.

Gino Rea ricoverato con l’elicottero

La produzione TV non ha mostrato le immagini dell’incidente. Dai filmati amatoriali che non hanno ripreso l’impatto, si vede solo il pilota privo di sensi immobile. Dopo un veloce passaggio al centro medico del circuito Suzuka, Gino Rea è stato trasportato in ospedale con l’elicottero. Il team TSR-FCC ha confermato che nella tarda serata di sabato 6 agosto, orario giapponese, il pilota “è ricoverato privo di sensi”.

Le dichiarazioni del team manager Masakazu Fujii

“E’ la prima volta che provo sensazioni contrastanti” ha commentato il team manager FCC TSR Honda France Masakazu Fujii. “Gino è caduto durante le prove libere prima della qualifica ed è stato portato via con l’elicottero medico. Sto pregando per le sue condizioni e farò tutto quanto possibile per aiutarlo.” Sempre in coda alla giornata di sabato, FCC TSR Honda ha confermato che sarà regolarmente al via della 8 ore. I compagni di squadra di Gino Rea sono l’ex MotoGP Mike Di Meglio e l’australiano Josh Hook.

Foto: Team FCC TSR-Honda France