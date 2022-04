Pole record di YART Yamaha alla 24h Le Mans 2022

Sarà l’edizione dei record? In base a quanto emerso dalle qualifiche ufficiali, la 45^ edizione della 24h Le Mans, atto inaugurale del Mondiale Endurance FIM EWC 2022, sembrerebbe proprio di sì. La doppia tornata di prove cronometrate ha garantito a YART Yamaha l’ennesima pole position nella specialità, ma non solo. Karel Hanika in 1’34″878 ha siglato il nuovo primato EWC della pista, tradotto poco più di 3″ dalla pole record MotoGP di Johann Zarco del 2018 (1’31″185).

POLE RECORD YART YAMAHA A LE MANS

Se per l’assegnazione della pole (novità 2022) bisogna prendere in esame il tempo medio dei migliori crono siglati dai due piloti più veloci per ciascuna squadra al via, l’exploit dell’ex Campione Red Bull MotoGP Rookies Cup è da rimarcare. Dal 2017 presenza fissa della specialità, Hanika è stato il primo nella storia ad infrangere il muro dell’1’35” con una moto Endurance: peso minimo 175kg, attrezzata per affrontare più di 3.500 chilometri in 24 ore. Chiaro: le nuove specifiche Bridgestone hanno una buona fetta di questo crono mostre, ma il 26enne motociclista della Repubblica Ceca ci ha messo del suo. Discorso analogo per i compagni di equipaggio Marvin Fritz (1’35″282) ed il nostro Niccolò Canepa, il più veloce in assoluto ieri in 1’35″500, incappato in una scivolata senza conseguenze in questa seconda sessione.

LOTTA TRA FACTORY TEAM

Tra le 52 squadre al via, 6 rappresentano ufficialmente le case costruttrici impegnate nel FIM EWC e le troviamo sostanzialmente tutte là davanti a Le Mans. I Campioni del Mondo in carica di Yoshimura SERT Motul Suzuki, vincitori lo scorso anno di entrambe le 24 ore previste dal calendario, sono secondi con la GSX-R 1000 #1 condotta da Sylvain Guintoli, Gregg Black e Xavier Simeon. A completare il tris Bridgestone, F.C.C. TSR Honda (Josh Hook, Mike Di Meglio, Gino Rea) terza precede lo squadrone BMW Motorrad EWC #37 (Markus Reiterberger, Ilya Mikhalchik e Jeremy Guarnoni) ed una Ducati ERC velocissima. Con i titolari Xavi Forés e David Checa affiancati da Philipp Öttl, la Panigale V4 R #6 gommata Pirelli scatterà dalla quinta posizione, guadagnando così da regolamento il primo punto addizionale della stagione.

INDIPENDENTI A LE MANS

L’unico top team assente all’appello è Kawasaki SRC. In ritardo di preparazione, a corto di chilometraggio e con svariati problemi tecnici (l’ultimo nelle libere in notturna), la nuova Ninja ZX-10RR #11 è ottava in qualifica preceduta da due squadre indipendenti Yamaha. Da una parte Wojcik #77, dall’altra Moto Ain #96 con il nostro Claudio Corti affiancato da Corentin Perolari e Bradley Smith in settima posizione.

LOTTA NELLA SUPERSTOCK

Con monogomma Dunlop, la Superstock in termini quantitativi registra un boom con 34 partenti e la pole della squadra dei pompieri d’oltralpe, il Team 18 Sapeurs Pompiers con la rossa Yamaha #18. Terza posizione di classe per Kevin Manfredi (Wojcik #777), ottava per Christian Gamarino e Simone Saltarelli (Kawasaki Louit Moto #33) con il No Limits Motor Team, vice-Campioni in carica e miglior team indipendente 2021, al nono posto con Luca Scassa, Kevin Calia ed Alexis Masbou più Nico Bonifacio riserva. A seguire Roberto Rolfo (OG Motorsport by Sarazin Yamaha #66), Christian Napoli (Energie Endurance #91 Kawasaki), Alex Bernardi (Aprilia Le Mans 2 Roues #15) ed il team AvioBike #101 con Geri Gesslbauer, Patrick Dangl, Anthony Groppi e Giovanni Baggi riserva.

DOMANI IL VIA ALLE 15:00

Con il ritorno del pubblico (sold out dei biglietti in prevendita!), la 45^ edizione della 24 Heures Motos Le Mans prenderà il via domani al tradizionale orario delle 15:00.