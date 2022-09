In nome del padre, Gioele Meoni alla Dakar 2024 per un nobile progetto

Non solo una sfida sportiva ma un grande progetto umanitario. Gioele Meoni ha ideato il progetto “Dakar 4 Dakar”. Il clou sarà la sua partecipazione alla Dakar 2024 in sella a una KTM. L’obbiettivo è raccogliere fondi per la costruzione di una scuola a Dakar in memoria della sorella Chiara, scomparsa nel 2021 per una malattia ad appena 18 anni.

Gioele, figlio di Fabrizio Meoni vincitore della Dakar nel 2001 e 2002, presenterà il suo progetto il 24 settembre dal palco del Transitalia Marathon a Rimini.

“La gara è un mezzo, la solidarietà il fine” questa è la sintesi di “Dakar 4 Dakar”. Gioele realizzerà in qualche modo anche il sogno di corre la Dakar insieme a suo padre, con lui nella mente e nel cuore. In più racconterà il percorso di avvicinamento al Grande Raid, la gara ed i progetti umanitari della Fondazione Fabrizio Meoni Onlus.

La Onlus è un’organizzazione umanitaria voluta dall’Associazione “Solidarietà In Buone Mani Onlus” e dalla famiglia Meoni nel 2006. L’obbiettivo è sostenere e gestire i progetti promossi in vita da Fabrizio e realizzarne altri. Non si limita ad azioni occasionali ma punta alla stabilità del percorso umanitario avviato dal re delle Dakar.

