Classifica rivista dopo la settima tappa: vince Kevin Benavides, che precede Joan Barreda e Matthias Walkner. Ricky Brabec sempre leader.

Non arriva il primo successo di tappa per Joan Barreda. La classifica è stata rivista per alcuni ritardi da togliere: vince comunque una Honda, ma si tratta di Kevin Benavides. Il pilota argentino trionfa così davanti allo spagnolo, staccato di 1′ 23”, terza piazza per Matthias Walkner. Con questa procedura rientra in top ten anche il campione Dakar 2019 Toby Price, che chiude col 7° posto.

La revisione della classifica finale si è resa necessaria per un motivo in particolare. I due piloti citati e Stefan Svitko, erano stati i primi a soccorrere lo sfortunato Paulo Gonçalves, uno dei grandi della Dakar, protagonista di un fatale incidente. Inevitabile una lunga sosta che ha portato ad un importante ritardo per tutti e tre, poi chiaramente ricalcolato.

Dopo la rottura del motore nella sesta tappa, Kevin Benavides riesce così a rifarsi, anche se chiaramente non c’è molto da festeggiare in questa giornata funesta. Joan Barreda chiude nuovamente sul podio, ma è secondo, mentre Matthias Walkner chiude con il terzo posto. Ricky Brabec 5° rimane sempre in testa alla classifica generale, con 24′ di vantaggio su Pablo Quintanilla.

