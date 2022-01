Dakar, tappa 6: successo di Daniel Sanders dopo l’interruzione

Conclusa la 6^ tappa dopo l'interruzione anzitempo. Daniel Sanders in trionfo con doppietta GasGas, Branch ritirato dalla speciale. Tempi e cronaca.

Dopo lunga attesa, anche la sesta tappa della Dakar ha il suo vincitore. Daniel Sanders si prende il successo odierno, il terzo del 2022 dopo quelli ottenuti nel prologo e nel primo tratto della competizione. Anzi è doppietta GasGas con Sam Sunderland secondo ed ancora in controllo in testa alla classifica generale, con Matthias Walkner a completare la top 3 della giornata odierna. Una classifica finale dai distacchi davvero ridotti, con ad esempio la top ten racchiusa in poco più di quattro minuti. Ma aumentano i dubbi sulla continuazione della corsa per un sospetto attentato e quindi la sicurezza di tutti (qui i dettagli).

Ricordiamo, la tappa era stata interrotta dopo 101 km per le condizioni del percorso. Le forti piogge dei giorni scorsi, unite al passaggio di auto e camion ieri, hanno fatto tutt’altro che bene e lo dimostrano anche alcuni forti incidenti. In primis quello di Danilo Petrucci poco dopo la partenza, senza problemi seri ma pur con qualche conseguenza, come si vede qui (ha chiuso 40° a 12 minuti). Ben più importante il botto immediatamente successivo di Ross Branch, che si è dovuto ritirare dalla speciale per guai ad una gamba. Non c’è ancora l’ufficialità sull’entità della lesione, ma la sua Dakar si fa difficile… Stesso discorso anche per Joan Barreda, che ha preso il via oggi con la spalla sinistra lesionata e parecchi antidolorifici in corpo per cercare di arrivare al traguardo. Nella 5^ tappa invece l’abbandono di Skyler Howes, pilota Husqvarna factory incappato in un brutto incidente.

È incredibilmente arrivato al traguardo in top ten, ma le conseguenze si sono sentite. “Ha rischiato di spaccarsi la testa” aveva commentato ieri sera Petrucci, che negli ultimi giorni era ospite nel camper del pilota statunitense. Vediamo poi per gli altri italiani, con Paolo Lucci migliore dei nostri in 23^ piazza a poco più di sette minuti, per poi trovare Giovanni Gritti 53° a poco meno di 19 minuti. Proseguiamo con Leonardo Tonelli 68° a 23 minuti, c’è poi Francesco Catanese 74° a 26 minuti, seguiti da Franco Picco 86° davanti a Cesare Zacchetti, a +31 ma divisi tra loro da appena un secondo. Giovanni Stigliano è 91° a 33 minuti, due posizioni più in giù ecco Domenico Cipollone, per poi avere Lorenzo Piolini 105° a +41 dal vincitore. Un minuto in più per Tiziano Internò in P108, seguono Andrea Winkler 111° a +43 e papà Aldo a +45.

La top ten di tappa

1. Daniel Sanders (AUS) – GasGas Factory Racing – 51:43

2. Sam Sunderland (GBR) – GasGas Factory Racing – +2:26

3. Matthias Walkner (AUT) – Red Bull KTM Factory Racing – +2:36

4. Pablo Quintanilla (CHL) – Monster Energy Honda Team – +3:15

5. Ricky Brabec (USA) – Monster Energy Honda – 3:19

6. Mason Klein (USA) – BAS Dakar KTM Team – +3:33

7. Stefan Svitko (SVK) – Slovnaft Rally Team – +4:05

8. Adrien Van Beveren (FRA) – Monster Energy Yamaha Rally Team – +4:10

9. Toby Price (AUS) – Red Bull KTM Factory Racing – +4:16

10. Joaquim Rodrigues – Hero MotoSports Team Rally – +4:29

La classifica completa

Foto: Instagram-Daniel Sanders