Dakar: Skyler Howes KO nella tappa 5, primo ritiro tra i top riders

Skyler Howes abbandona la Dakar 2022. Il pilota Husqvarna factory protagonista nella tappa 5 di un incidente che lo pone fuori dai giochi.

Tra gli aspiranti al titolo finale c’è un primo abbandono dopo la 5^ tappa. Si tratta di Skyler Howes, uomo di punta di casa Husqvarna con l’ottavo posto provvisorio in questa prima parte di Dakar. Il pilota statunitense infatti è incappato in un importante incidente nel corso del tratto odierno. È riuscito però in qualche modo a ripartire e ad arrivare al traguardo addirittura in top 10! Ma è apparso molto dolorante a spalle e caviglie, oltre a non ricordare la caduta dopo una forte botta in testa. Di conseguenza è stato trasferito all’ospedale di Riyadh per controlli. Dal team informano che fortunatamente non ci sono lesioni serie.

Che peccato per colui che il sorprendente rookie Mason Klein definisce “mentore”, che stava disputando la sua 4^ Dakar, la prima con un team factory. Un pilota che in precedenza non aveva esitato a vendere tutte le sue moto, compresa quella della sua prima partecipazione (2019, abbandono per infortunio), per pagarsi la quota di partecipazione da privato. Un azzardo che ha decisamente pagato. Lo dimostra l’eccellente 5° posto nel 2021 con BAS KTM, che è valso un triennale con Husqvarna. Purtroppo la sua prima competizione di questo tipo da ufficiale si è chiusa in maniera sfortunata ed in questa quinta tappa.

Da aggiungere che è a forte rischio anche Joan Barreda. L’esperto pilota Honda, vincitore finora di due tappe, è infatti caduto durante la corsa odierna tra i km 265 e 270. Nel suo caso si parla di un guaio ad una spalla, ma lo spagnolo vuole aspettare fino a domani mattina per capire se sarà in grado di proseguire oppure no. I precedenti non gli sorridono troppo: in 11 Dakar a cui ha preso il via ha messo a referto ben cinque abbandoni, l’ultimo proprio l’anno scorso.

Foto: Rally_Zone