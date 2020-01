Dakar: Tappa 10 interrotta, prima vittoria per Joan Barreda

Joan Barreda conquista il successo in una tappa interrotta anzitempo. Tripletta Honda con Ricky Brabec e Kevin Benavides, Maurizio Gerini 9°.

Dura 345 km la decima tappa della Dakar, dei quali 223 di percorso cronometrato. L’interruzione si è resa necessaria per la sicurezza e le condizioni meteo peggiorate. Joan Barreda può così festeggiare la prima vittoria di questo 2020, aprendo una tripletta Honda completata dal leader Ricky Brabec e Kevin Benavides. Per la prima volta quest’anno troviamo in top ten anche un italiano, Maurizio Gerini (Solarys Racing), che chiude a 13 minuti di ritardo dal vincitore.

Pablo Quintanilla è il primo a scattare per la vittoria conquistata nella giornata di martedì. Seguono Toby Price e Joan Barreda, ed è proprio quest’ultimo a cercare fin da subito di dettare il passo. L’obiettivo è riuscire a conquistare la tanto agognata vittoria dopo un avvio di Dakar piuttosto complesso. Punta a mantenere il controllo Ricky Brabec, partito con oltre 20 minuti di vantaggio in classifica generale sul vincitore della nona tappa. Partire per primo infatti non aiuta sicuramente: se ne rende conto il cileno di Husqvarna, che perde minuti preziosi.

Si rivela una tappa particolarmente difficile, con le dune a fare da protagoniste. Un percorso che provoca infatti vari incidenti ed infortuni: tutti i mezzi di soccorso erano stati così mobilitati, lasciando ‘scoperti’ i ragazzi ancora in competizione. Oltre a ciò, a convincere la direzione gara a interrompere definitivamente è stato anche il forte vento alzatosi nella seconda parte della tappa. Tra sicurezza e condizioni meteo più difficili, la giornata si può dire quindi conclusa. I piloti si dirigono così verso il punto di ritrovo finale senza essere più in gara.

Come detto, è l’occasione per Joan Barreda per conquistare così il primo successo in questa Dakar arabica. Podio tutto ad appannaggio della casa dell’ala dorata, con i compagni di squadra Ricky Brabec e Kevin Benavides a completarlo. Il campione in carica Toby Price chiude quarto, aumentando sensibilmente il ritardo dal leader ed anzi scendendo in quarta posizione in classifica generale. Il vincitore di giornata è così provvisoriamente in top 3, dietro a Pablo Quintanilla, ora a poco meno di 26′ di ritardo dal pilota americano.

La top ten della decima tappa

La classifica generale

Le classifiche complete