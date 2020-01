Bike Devil MV Agusta raddoppia nel British Supersport

Dal Mondiale al British Supersport: Rob Hartog nuovo pilota Bike Devil MV Agusta, affiancherà Jamie Perrin in sella ad una delle due F3 675.

Se nel BSB non vedremo più F4 al via, Bike Devil MV Agusta rilancia e raddoppia per il British Supersport. La squadra di Dave Tyson porterà in pista non una, bensì due F3 675 nell’arco della stagione 2020. Accanto al già annunciato Jamie Perrin correrà infatti Rob Hartog, figlio d’arte reduce da un’esperienza pluriennale nel Mondiale di categoria.

IMPEGNO NEL BRITISH SUPERSPORT

Se per ragioni d’omologazione il programma F4 per il BSB non avrà seguito con la squadra che porterà in pista una Ducati Panigale V4 R per Gino Rea, tutt’altra storia nella Supersport d’oltremanica. Bike Devil MV Agusta ha raddoppiato l’impegno, trovando l’intesa nell’ultimo periodo con Rob Hartog.

ROB HARTOG DAL MONDIALE AL BRITISH

Campione della FIM Europe Supersport Cup (l’Europeo articolato nei round continentali del Mondiale di categoria), Rob Hartog ha preso la decisione di rilanciare le quotazioni di carriera oltremanica. “Dopo l’esperienza a tempo pieno nel Mondiale 2019 mi sarebbe piaciuto continuare con il nostro Team Hartog Against Cancer“, spiega Rob Hartog. “Sfortunatamente, per ragioni di budget, non è stato possibile. Ho iniziato a guardarmi intorno e ho ricevuto una bella proposta per correre nel British Superbike con una MV Agusta F3 675. Ringrazio i miei sponsor che hanno deciso di continuare a sostenermi, così come Rob Vennegoor per la mediazione in questa trattativa”. Per la stagione 2020 si pone come obiettivo di far esperienza. “La sfida più grande sarà conoscere i tracciati, molto diversi rispetto al resto d’Europa. La squadra ha una grande esperienza, pertanto spero che possiamo lottare per il podio!”