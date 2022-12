Dakar 2023: prologo con doppietta australiana, Salvini top Italia

Andata e ritorno a Sea Camp: 13 km di prologo che hanno dato ufficialmente il via alla Dakar 2023. Un “riscaldamento” nel segno di Toby Price, che si è imposto in questa prima giornata in Arabia Saudita. Anzi, comandano ben due piloti australiani visto il secondo posto di Daniel Sanders, completa la top 3 Ross Branch. Da domani si fa sul serio, intanto ecco com’è andata la prima giornata, evidenziando anche i primi risultati di tutti gli italiani e delle tre ragazze al via.

Dakar 2023, il percorso completo

Doppietta australiana

Toby Price si prende il prologo della 45^ edizione del Rally Raid Dakar. Un buon inizio per il volte vincitore della competizione, anche se in America Latina, mentre in Arabia Saudita è salito sul podio finale solamente una volta. Come per tutti i favoriti, nel mirino c’è il primo gradino: riuscirà a tenersi nella mischia fino alla fine? Inizia al meglio anche Daniel Sanders, a caccia del riscatto dopo un 2022 segnato dall’importante infortunio occorsogli nella scorsa Dakar, con ben sei interventi per rimettersi a nuovo! Seconda piazza di giornata per il pilota GasGas, segue Ross Branch, che infine piazza la sua Hero davanti alla Leggenda Joan Barreda e a Kevin Benavides, anche se tutti e tre riportano il medesimo distacco dal capoclassifica. A sorpresa è solo 10° Sam Sunderland, campione della Dakar 2022 nonché iridato W2RC: non è soddisfatto della sua prima giornata, ma il numero #1 è carico per la competizione vera e propria, al via da domani. Partenza col piede sbagliato invece per uno degli attesi protagonisti: José Ignacio Cornejo infatti è caduto poco dopo il via del prologo. Nessuna conseguenza per il pilota cileno, che ha chiuso però la giornata in 79^ posizione a +1.15 da Price.

L’albo d’oro, tutti i vincitori dal 1979 al 2022

Dakar “italiana” e Dakar rosa

Certamente è solo il prologo, ma un paio di esordienti italiani si sono tolti una piccola soddisfazione. Parliamo di Alex Salvini, iridato e pluricampione italiano Enduro, 32° a +0.31 e miglior italiano in questa prima giornata. Due posizioni più indietro a +0.35 c’è il ‘collega andurista’ Tommaso Montanari, 36° invece il più esperto Paolo Lucci a +0.36 dalla vetta. A poco più di un minuto, rispettivamente 74° e 75°, troviamo Lorenzo Fanottoli, alla seconda Dakar dopo l’edizione 2022 durata solo 3 tappe, ed il primo dei due ‘Malle Moto’ tricolori, ovvero Tiziano Internò. Eufrasio Anghileri, altro debuttante italiano, si piazza in 92^ posizione a +1.26 dal primo, tre posizioni più indietro c’è il secondo ‘Original by Motul’, l’esperto Cesare Zacchetti. C’è poi una tripletta tricolore capitanata da Franco Picco, 106° a +1.41, con a ruota gli esordienti Iader Giraldi e Lorenzo Maestrami, al 111° posto infine c’è l’ultimo rookie Ottavio Missioni. Riguardo le tre donne al via, primo segnale da Mirjam Pol, 85^ e migliore delle ragazze, 93^ Sandra Gomez e 122^ infine Kirsten Landman, pilota Malle Moto al rientro dopo l’assenza forzata nell’edizione 2022.

La top ten

1. Toby Price – Red Bull KTM Factory Racing

2. Daniel Sanders – Red Bull GasGas Factory Racing – +0.01

3. Ross Branch – Hero Motosports Team Rally – +0.09

4. Joan Barreda – Monster Energy JB Team – + 0.09

5. Kevin Benavides – Red Bull KTM Factory Racing – +0.09

6. Joaquim Rodrigues – Hero Motosports Team Rally – +0.10

7. Matthias Walkner – Red Bull KTM Factory Racing – +0.11

8. Sebastian Bühler – Hero Motosports Team Rally – +0.11

9. Michael Docherty – HT Rally Raid Husqvarna Racing – +0.13

10. Sam Sunderland – Red Bull GasGas Factory Racing – +0.13

La classifica completa

Foto: Instagram-Toby Price