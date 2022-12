Dakar, la folle sfida dei miti: l’elenco dei vincitori mette i brividi

Il Rally Raid Dakar, la cui edizione 2023 scatterà il prossimo 31 dicembre, ha una lunghissima storia. L’origine risale al 1979 su idea del pilota francese Thierry Sabine, che diede vita alla competizione diventata simbolo della grande avventura su due ruote. Il nome della capitale senegalese è rimasto, anche se dal 2009 non si corre più in Africa. Il continente che un tempo ha regalato davvero tante gioie ai nostri portacolori. Due in particolare sono entrati nella storia per aver vinto più di una edizione della mitica Dakar! Ma oltre a loro, ce ne sono vari altri saliti sul podio finale, uno dei quali ancora attivo… Ve li ricordate tutti? Ecco la lista completa di vincitori e top 3 dal 1979 al 2022.

Parigi-Dakar, inizio francese/francofono

1979: Cyril Neveu (FR), Yamaha – Gilles Comte (FR), Yamaha – Philippe Vassard (FR), Honda

1980: Cyril Neveu, Michel Merel, Jean-Noel Pineau – Francia, Yamaha

1981: Hubert Auriol (FR), BMW – Serge Bacou (FR), Yamaha – Michel Merel (FR), Yamaha

1982: Cyril Neveu (FR), Honda – Philippe Vassard (FR), Honda – Gregoire Verhaegue (FR), Barigo

1983: Hubert Auriol (FR), BMW – Patrick Drobecq (FR), Honda – Marc Joineau (FR), Suzuki

1984: Gaston Rahier (Belgio), BMW – Hubert Auriol (FR), BMW – Philippe Vassard (FR), Honda

Arrivano i nostri!

1985: Gaston Rahier (Belgio), BMW – Jean-Claude Oliver (FR), Yamaha – Franco Picco (Italia), Yamaha

1986: Cyril Neveu (FR), Honda – Gilles Lalay (FR), Honda – Andrea Balestrieri (Italia), Honda

1987: Cyril Neveu (FR), Honda – Edi Orioli (Italia), Honda – Gaston Rahier (Belgio), BMW

1988: Edi Orioli (Italia), Honda – Franco Picco (Italia), Yamaha – Gilles Lalay (FR), Honda

1989: Gilles Lalay (FR), Honda – Franco Picco (Italia), Yamaha – Marc Morales (FR), Honda

1990: Edi Orioli (Italia), Cagiva – Carlos Mas (SP), Yamaha – Ciro De Petri (Italia), Cagiva

1991: Stephane Peterhansel, Gilles Lalay, Thierry Magnaldi – Francia, Yamaha

1992: Stephane Peterhansel (FR), Yamaha – Danny Laporte (USA), Cagiva – Jordi Arcarons (SP), Cagiva

1993 Stephane Peterhansel (FR), Thierry Charbonnier (FR), Jordi Arcarons (SP) – Yamaha

Dakar tricolore: Orioli raddoppia, brilla Meoni

1994: Edi Orioli (Italia), Cagiva – Jordi Arcarons (SP), Cagiva – Fabrizio Meoni (Italia), Honda

1995: Stephane Peterhansel (FR), Yamaha – Jordi Arcarons (SP), Cagiva – Edi Orioli (Italia), Cagiva

1996: Edi Orioli (Italia), Yamaha – Jordi Arcarons (SP), KTM – Carlos Sotelo (SP), KTM

1997: Stephane Peterhansel (FR), Yamaha – Oscar Gallardo (SP), Cagiva – David Castera (FR), Yamaha

1998: Stephane Peterhansel (FR), Yamaha – Fabrizio Meoni (Italia), KTM – Andy Haydon (AUS), KTM

1999: Richard Sainct (FR), BMW – Thierry Magnaldi (FR), KTM – Alfie Cox (RSA), KTM

2000: Richard Sainct (FR), Oscar Gallardo (SP), Jimmy Lewis (USA) – BMW

Brilla Meoni, domina KTM

2001: Fabrizio Meoni (Italia), Jordi Arcarons (SP) Carlo De Gavardo (Cile) – KTM

2002: Fabrizio Meoni (Italia), Alfie Cox (RSA), Richard Sainct (FR) – KTM

2003: Richard Sainct (FR), Cyril Despres (FR), Fabrizio Meoni (Italia) – KTM

2004: Nani Roma (SP), Richard Sainct (FR), Cyril Despres (FR) – KTM

2005: Cyril Despres (FR), Marc Coma (SP), Alfie Cox (RSA) – KTM

2006: Marc Coma (SP), Cyril Despres (FR), Giovanni Sala (Italia) – KTM

2007: Cyril Despres (FR), David Casteu (FR), Chris Blais (USA) – KTM

2008: Dakar cancellata per minacce di attentati

Il passaggio in America Latina

2009: Marc Coma (SP), KTM – Cyril Despres (FR), KTM – David Fretigne (FR), Yamaha

2010: Cyril Despres (FR), KTM – Pal Anders Ullevalseter (Norvegia), KTM – Francisco Lopez (Cile), Aprilia

2011: Marc Coma (SP), KTM – Cyril Despres (FR), KTM – Helder Rodrigues (PT), Yamaha

2012: Cyril Despres (FR), KTM – Marc Coma (SP), KTM – Helder Rodrigues (PT), Yamaha

2013: Cyril Despres (FR), Ruben Faria (PT), Francisco Lopez (Cile) – KTM

2014: Marc Coma (SP), KTM – Jordi Viladoms (Spagna), KTM – Olivier Pain (FR), Yamaha

2015: Marc Coma (SP), KTM – Paulo Gonçalves (PT), Honda – Toby Price (AUS), KTM

2016: Toby Price (AUS), KTM – Stefan Svitko (Slovacchia), KTM – Pablo Quintanilla (Cile), Husqvarna

2017: Sam Sunderland (GBR), Matthias Walkner (Austria), Gerard Farres (SP) – KTM

2018: Matthias Walkner (Austria), KTM – Kevin Benavides (Argentina), Honda – Toby Price (AUS), KTM

2019: Toby Price (AUS), Matthias Walkner (Austria), Sam Sunderland (GBR) – KTM

L’Arabia Saudita

2020: Ricky Brabec (USA), Honda – Pablo Quintanilla (Cile), Husqvarna – Toby Price (AUS), KTM

2021: Kevin Benavides (ARG), Honda – Ricky Brabec (USA), Honda – Sam Sunderland (GBR), KTM

2022: Sam Sunderland (GBR), GasGas – Pablo Quintanilla (CHL), Honda – Matthias Walkner (AUT), KTM

Foto: A.S.O./Charly Lopez