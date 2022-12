MES: Moto4, ecco come funzionerà la serie low cost per piloti da 13 anni

La Moto4 è la nuova categoria entry level pensata per i giovani appassionati, desiderosi di iniziare la propria carriera sulle ruote alte senza gravare sulle tasche dei genitori. Ora arriva anche la conferma da parte di FMI: limite minimo d’età è fissato a 13 anni. Il MES Moto4 rappresenta la porta d’ingresso nel mondo dei “grandi”: è una classe pensata per tutti quei giovani appassionati delle due ruote, con almeno 13 anni d’età, desiderosi di approcciarsi alle gare con moto da 17 pollici formative e low cost.

Costi contenuti, brilla il talento

I costi del motorsport hanno reso il motociclismo moderno uno sport elitario e per pochi. I Trofei MES però vanno in controtendenza, e nel 2023 vedremo al via categorie come la Moto4: formative e dai costi contenuti. Una classe in cui il regolamento tecnico è blindato ed essenziale, ideato con l’obiettivo di rimanere il più possibile low cost. Il risultato? Parità assoluta di condizioni tecniche in pista e, di conseguenza, esaltazione massima del talento. I giovani quindi possono così intraprendere un percorso formativo senza spendere cifre da capogiro.

MES Moto4: chi potrà partecipare

La categoria è ideale per tutti quei piloti desiderosi di approcciarsi al mondo delle competizioni su moto da 17 pollici formative e dal budget contenuto. Il limite minimo d’età per partecipare è fissato a 13 anni. I piloti devono essere in possesso di licenza FMI. Spazio quindi a tutti gli appassionati che sono soliti correre su MiniMoto, MiniGP e Pitbike. Oppure a chi arriva dal motocross o dall’enduro o chi semplicemente utilizza la propria moto 125 in strada. In altre parole, è una categoria per tutti i giovani che non vedono l’ora di mettersi in gioco e crescere all’interno del campionato più longevo d’Italia: il MotoEstate.

Quali moto saranno ammesse?

Nel MES Moto4 sono ammesse tutte quelle moto rintracciabili sul mercato Moto4, con un prezzo al pubblico inferiore ai 9.500,00 euro + IVA. Dal 2023, si potranno utilizzare anche motori da 150cc, come quelli usati in Spagna, fino a 250cc, monocilindrici. Sono ammessi anche mezzi come le Bucci, MotoP, Aprilia RS 250 SP e SP 2, protagoniste nel CIV Junior, le RF 300, le spagnole BeOn e MIR e tutte quelle moto ideate dai preparatori italiani che saranno liberi di sbizzarrirsi grazie alla completa libertà lasciata per ciò che riguarda la preparazione di telaio e ciclistica. Si correrà in regime di monogomma Dunlop, con numero di pneumatici consentito per weekend contingentato a un solo treno, acquistabile presso il Dunlop Racing Service presente nel paddock durante i round di campionato.

Il calendario 2023

Round 1: 22-23 aprile Varano de Melegari

Round 2: 27-28 maggio Cremona Circuit

Round 3: 1-2 luglio Magione, autodromo dell’umbria

Round 4: 5-6 agosto Varano de Melegari

Round 5: 23-24 settembre Cremona Circuit

