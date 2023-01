Neanche il tempo di iniziare davvero la Dakar 2023 ed abbiamo già una prima sorpresa. Il vincitore 2022 Sam Sunderland è infatti fuori causa! Un incidente che lascia strada libera a tutti i rivali, si complica già quindi la scalata anche al bis W2RC… Caccia al successore, vedremo se sarà un nome già visto (Ricky Brabec o Kevin Benavides?) oppure se ci sarà un nuovo nome alla fine della quarta edizione in Arabia Saudita. Intanto prima tappa nelle mani di un pilota australiano, come nel prologo, ma stavolta si tratta di Daniel Sanders. O almeno questo è ciò che s’è visto inizialmente, ma arrivano in seguito tantissime sanzioni che stravolgono la classifica di tappa! Vediamo quindi com’è andato questo inizio di Dakar.

Colpo di scena

Dopo il prologo, si fa sul serio in Arabia Saudita. Una prima tappa che è un altro viaggio ‘in tondo’, visti partenza ed arrivo a Sea Camp. Stavolta però il percorso è stato ben più lungo: 603 km in totale, dei quali 368 km di speciale, validi quindi per la classifica (i dettagli del percorso 2023). E non manca già un bel colpo di scena proprio per l’osservato speciale, il campione W2RC in carica e vincitore della Dakar 2022 Sam Sunderland. Il britannico infatti aveva preso il comando nella prima parte della tappa 1, ma è in seguito protagonista di un importante incidente dopo 52 km! Il pilota #1, cosciente e con mobilità non compromessa, ha accusato forti dolori alla schiena ed è stato trasportato all’ospedale di Yanbu per ulteriori controlli. Tornano i fantasmi del 2018, visto che la situazione è praticamente la stessa (tranne per il fatto che si correva ancora in America Latina). La sua difesa del titolo finì per le conseguenze di un incidente proprio all’inizio della quarta tappa…

Dakar, tappa 1

Gli attesi protagonisti si fanno vedere da subito, soprattutto quelli che puntano al riscatto dopo le delusioni del 2022 od un prologo sottotono. Entrambe le motivazioni per ‘Nacho’ Cornejo, che ha perso più tempo del previsto nella prima giornata e, anche se la corsa è appena all’inizio, deve tentare di limare immediatamente il distacco, o di limitare i danni. In evidenza anche gli agguerriti Adrien Van Beveren e Skyler Howes, ma pure Ricky Brabec, Joan Barreda, Kevin Benavides, Pablo Quintanilla, Daniel Sanders, il vincitore del prologo Toby Price… In ritardo Matthias Walkner, che si era fermato per aiutare Sunderland, mira in alto invece il debuttante in RallyGP Mason Klein, miglior pilota Rally2 2022, che col passare dei chilometri scala la classifica. Ma l’ultima parte non è delle migliori e ne approfitta in particolare Daniel Sanders, secondo nel prologo ed oggi capace di sfruttare al meglio il percorso della tappa inaugurale. Secondo posto per Pablo Quintanilla a 7 secondi, 10 quelli accusati da Ricky Brabec 3°. Finita qui dunque? Assolutamente no, dopo qualche ora ecco che la classifica cambia volto in maniera importante: la vittoria passa a Brabec, seguono Kevin Benavides e Mason Klein!

Gli italiani e le ragazze

Paolo Lucci è il miglior pilota tricolore, 24° a +22:48 dal vincitore odierno Brabec. Primi segnali anche dagli esordienti, in primis Tommaso Montanari ed Alex Salvini, agguerriti fin dal via in questa loro prima Dakar. Montanari chiude al 33° posto di tappa a +29:08, Salvini è 39° a +34:33 dal capoclassifica di oggi. P61 per Lorenzo Fanottoli, con un +56:27 di ritardo da Brabec, giù in 82^ posizione troviamo Eufrasio Anghileri a +1:17:39, Ottavio Missoni è 96° a +1:28:29. L’Original by Motul Cesare Zacchetti è 103° a +1:35:53, cinque posizioni più giù ecco Franco Picco a +1:38:50, chiude la lista Lorenzo Maestrami in P110 a +1:39:49. Mirjam Pol 73^ è la migliore delle tre ragazze in azione in questa Dakar, segue Sandra Gomez 91^ a circa 20 secondi dalla collega. Infine è 99^ Kirsten Landman, pilota Original by Motul, staccata di neanche 30 secondi da Pol.

La top ten di tappa

1. Ricky Brabec – Monster Energy Honda Team

2. Kevin Benavides – Red Bull KTM Factory Racing – +0.44

3. Mason Klein – BAS World KTM Racing Team – +0.44

4. Joan Barreda – Monster Energy JB Team – +1.10

5. Toby Price – Red Bull KTM Factory Racing – +1:49

6. Daniel Sanders – Red Bull GasGas Factory Racing – +1:50

7. Pablo Quintanilla – Monster Energy Honda Team – +1.57

8. Skyler Howes – Husqvarna Factory Racing – +3.07

9. Adrien Van Beveren – Monster Energy Honda Team – +3.47

10. José Ignacio Cornejo – Monster Energy Honda Team – +6.15

La classifica completa

Foto: Instagram-Sam Sunderland