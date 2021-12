Dakar 2022, rischio rientrato: Danilo Petrucci pronto all’esordio!

Danilo Petrucci disputerà Dakar 2022. Dopo gli ultimi controlli, ecco arrivato il via libera dallo staff medico dell'organizzazione.

Dalla MotoGP alla Dakar, la sua avventura ora può scattare regolarmente. Danilo Petrucci ha ottenuto il via libera per il debutto al Rally Raid Dakar, in programma dal 1° al 14 gennaio prossimi. Dopo il tampone positivo ed il conseguente isolamento in attesa di altri controlli, ecco le ultime analisi che hanno spazzato via ogni dubbio (fonte: Speedweek.com). Ora l’unico piccolo problema rimane la microfrattura ad un piede riportata qualche settimana fa, con quindi qualche precauzione in più al via. Oltre certo alle tante cose da scoprire in questa sua prima vera competizione nel deserto dell’Arabia Saudita.

Dopo l’ufficialità, tra un GP e l’altro aveva realizzato il primo contatto con la sabbia, contando anche sui consigli degli esperti Walkner, Benavides e Price. Non è mancato certo qualche altro test a mondiale concluso. Il piccolo infortunio ha rallentato il processo di avvicinamento alla Dakar, ma non ha certo spento la gioia del sogno che si realizza. Fino al rischio di non potervi prendere parte per positività, allarme rientrato in serata . Ora tutto è pronto per dare il via a quella che un emozionato Petrucci ha definito “Un grande salto, la più grande sfida della mia carriera”.

Il percorso della Dakar 2022

Foto: KTM Images