Dakar 2021, tappa 7: primo acuto di Brabec, Cornejo passa in testa

La zampata del campione in carica: prima vittoria di tappa per Ricky Brabec, Cornejo secondo e nuovo leader della Dakar. Da sottolineare Howes 3° e miglior KTM.

Settima tappa della Dakar 2021 e c’è di nuovo una Honda in trionfo. Ricky Brabec, lo ricordiamo vincitore del prologo, mette il suo sigillo in questa giornata assicurandosi la prima vittoria di questa edizione. Doppietta con José Ignacio Cornejo secondo, che diventa così il nuovo leader provvisorio di questa competizione. Da rimarcare anche la tappa del privato KTM Skyler Howes, terzo e miglior pilota della casa austriaca al traguardo, seguito da Sam Sunderland e Daniel Sanders. Perde tanto sul finale Toby Price, qualche problema in più per Kevin Benavides (che stava puntando alla vittoria…) e Ross Branch.

Truppa italiana che si assottiglia ancora. Abbandona definitivamente Angelo Pedemonte, che nella tappa 6 era ripartito per la Dakar Experience dopo l’incidente nel quarto percorso. Ma gli acciacchi fisici si sono fatti sentire, arriva a malincuore la decisione di chiudere qui l’evento 2021. Si unisce quindi ai già ritirati Cominardi, Interno e Piolini. Per quanto riguarda la tappa, dopo la giornata di pausa è stato Joan Barreda a scattare per primo, seguito da Ross Branch e da Daniel Sanders, con tutti gli altri a seguire. L’alfiere Yamaha però incappa in un incidente che danneggia la sua moto ed è quindi costretto a perdere molto tempo prima di ripartire.

Non possiamo certo dire che la lotta al comando non sia serrata: Price e Brabec in particolare si contendono a lungo la testa della corsa, finché il campione in carica non passa in testa. Inevitabilmente Barreda accusa tutte le problematiche dovute al fatto di partire per primo, ma appunto c’è un altro alfiere della casa dell’ala dorata a fare la voce grossa. Non l’unico: si fa vedere brevemente anche Benavides (nei guai con la benzina!). Arriva così una doppietta Honda: Ricky Brabec si assicura la prima vittoria del 2021, segue José Ignacio Cornejo, gran finale per Skyler Howes, prima KTM davanti a due compagni di marca.

Foto: Florent Gooden/DPPI Media