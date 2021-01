Dakar 2021: Pierre Cherpin purtroppo non ce l’ha fatta

Un altro lutto colpisce la Dakar. Pierre Cherpin, protagonista di un grave incidente nella settima tappa, è spirato durante il trasferimento in Francia.

Purtroppo anche l’edizione 2021 della Dakar registra una vittima. Si tratta del francese Pierre Cherpin, protagonista di un brutto incidente nel corso della settima tappa e sfortunatamente deceduto nella giornata odierna. Il 52enne pilota transalpino è spirato durante il trasferimento con un volo medico da Jeddah a Lille, dove avrebbe dovuto continuare la degenza dopo l’intervento.

Non un pilota professionista, ma un grande appassionato di questa corsa. Ne aveva ben tre alle spalle: l’esordio era avvenuto nel 2009, per poi ritornare nel 2012 ed infine nel 2015. Fino a rimettersi nuovamente in gioco in questo 2021, rigorosamente nell’ex “malle moto”, ora conosciuta come “Original by Motul”. L’obiettivo? L’aveva spiegato lui stesso: “Non penso a vincere ma solo a scoprire nuovi posti che altrimenti non potrei visitare. Tutto è emozionante: correre in moto, vivere una passione, conoscere te stesso.”

Un sogno finito nel peggiore dei modi nel percorso tra Ha’il e Sakaka lo scorso 10 gennaio, precisamente al km 178. Immediati i soccorsi da parte di alcuni concorrenti e poi del personale medico, ma il trauma cranico è apparso molto serio fin da subito. È seguito un intervento d’urgenza per ridurre questa lesione, per poi porre il pilota in coma indotto. Le sue condizioni erano rimaste stabili ed era poi stato portato da Sakaka a Jeddah. Ma nel viaggio verso la Francia la sua storia si è purtroppo conclusa.

