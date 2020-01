Dakar 2020: Scatta l’edizione numero 42, si parte il 5/01 a Jeddah

Dakar 2020, ci siamo. Nella notte del 5 gennaio prende il via l'edizione numero 42. La prima tappa di 752 km scatta dalla città di Jeddah.

Mancano poco più di sei ore alla partenza della Dakar. Esordio in Arabia Saudita per quello che viene considerato il terzo capitolo del Rally Raid più famoso e pericoloso del mondo. Sarà infatti il terzo continente toccato dopo l’Africa ed il Sudamerica. Si comincia a Jeddah, per arrivare ad Al Wajh: 752 km in totale da percorrere, dei quali 319 km di speciale. Le moto scatteranno alle 4:15 ora locale, le 2:15 italiane.

Si comincia a fare sul serio fin da subito, con una prima tappa molto più lunga rispetto agli appuntamenti inaugurali delle scorse edizioni. I piloti troveranno già tutte le caratteristiche di questo territorio: un insieme di canyon, letti di fiumi secchi, pianure, dune (per oltre 15 km), pendii rocciosi, ghiaia. Diversità che metteranno fin da subito alla prova uomini e mezzi, da non prendere alla leggera.

Sono 144 le moto che hanno superato i controlli tecnici. L’uomo da battere è senza dubbio il campione in carica Toby Price, a capo dell’armata KTM che punta a continuare il dominio mostrato nelle precedenti edizioni. “Ogni Dakar richiede una strategia differente” ha dichiarato Price. “Al momento non sappiamo bene cosa aspettarci. Il deserto sarà difficile da percorrere e ci sono tanti avversari forti: 12-15 piloti possono vincere la tappa.”

