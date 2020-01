Il sei volte campione del Mondo è tornato in pista a Sepang con la RSV X. E' stata un'esibizione, ma che bello rivederlo come ai vecchi tempi...

Max Biaggi lo aveva detto che sarebbe tornato in pista. Ed è stato di parola. Oggi, sabato 4 gennaio 2019, il sei volte iridato è salito in sella all’Aprilia RSV4 X per alcuni passaggi esibizione sul tracciato di Sepang. Ovviamente nessuna velleità agonistica, è stata una semplice esibizione-evento organizzata nell’ambito di iniziative promosse filiale malese di Aprilia. Ma vedere in pista il Corsaro fa sempre un bellissimo effetto, anche adesso che Max Biaggi è arrivato a quota 48 anni.

SEPANG NEL CUORE

Max Biaggi si è ritirato ufficialmente nel 2012, da campione del Mondo (per la seconda volta) della Superbike. Ma nel 2015 fece due fugaci apparizioni, sempre nel Mondiale delle derivate dalla serie: finì due volte sesto a Misano, mentre proprio a Sepang conquistò un clamoroso terzo posto, tornando a guidare l’Aprilia RSV4 come ai vecchi tempi. In gara 2 Biaggi cadde alla prima curva, per un contatto con Tom Sykes: senza questo inconveniente chissà cosa avrebbe potuto combinare…