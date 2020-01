Valentino Rossi e Marc Marquez fuori dalla classifica Forbes

Valentino Rossi e Marc Marquez fuori dalla top 100 della classifica, stilata da Forbes, degli sportivi più pagati al mondo

Né Valentino Rossi né Marc Marquez rientrano nella top 100 degli sportivi più pagati al mondo secondo la classifica stilata da Forbes. Il Paperone dello sport 2019 risulta Leo Messi. Sommando stipendio, premi e bonus, patrocini vari, il centravanti del Barcellona guadagna 127 milioni di dollari (oltre 114 milioni di euro). Per la prima volta il fuoriclasse argentino sorpassa Cristiano Ronaldo che “dichiara” 109 milioni. Sul gradino più basso del podio il brasiliano del PSG Neymar con 105 milioni di dollari.

LA MOTOGP RESTA ‘POVERA’

Lionel Messi vince anche fuori dal rettangolo verde, al termine di un anno in cui ha conquistato il sesto Pallone d’oro, la Scarpa d’oro, il The best della Fifa, ultimo campionato di Liga e Supercoppa di Spagna. Le due stelle della MotoGP, Marc Marquez e Valentino Rossi, restano fuori dalla top 100. È un dato di fatto che per certi versi sorprende se si considera la fama raggiunta dal motociclismo negli ultimi anni. Il campione di Tavullia è apparso nella classifica Forbes nel anno 2013. In quell’occasione si piazzò 51esimo con un fatturato di 22 milioni di dollari. Questa è l’ultima volta che un pilota della MotoGP è entrato tra i primi 100 più pagati.

Se invece si prendono in esame i guadagni dell’ultimo decennio lo sportivo più pagato al mondo è il pugile Floyd Mayweather, con un patrimonio di 915 milioni di dollari (820 milioni di euro). Seconda piazza per CR7 con 800 milioni di dollari (717 milioni di euro), mentre Leo Messi chiude il podio con 750 milioni di dollari (627 milioni di euro). Per trovare un pilota dobbiamo scivolare al decimo posto dove si attesta Lewis Hamilton con 400 milioni di dollari (358 milioni di euro) nell’ultima decade. Prendendo in esame esclusivamente il 2019 il campione di F1 della Mercedes è 13° con 55 milioni di dollari.