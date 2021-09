Divorzio tra Xavi Forés ed il team FHO Racing del BSB

Xavi Forés non proseguirà la stagione 2021 del British Superbike a causa del recente infortunio e per i concomitanti impegni nel Mondiale Endurance.

Si conclude ancor prima dell’inizio dello Showdown la seconda esperienza nel British Superbike di Xavi Forés. Tornato quest’anno nel BSB dopo la stagione 2019 disputata con Honda Racing UK, il pilota spagnolo, di comune accordo con il team FHO Racing BMW, non prenderà parte ai restanti tre eventi previsti dal calendario. Per svariate ragioni.

INFORTUNIO

La prima riguarda un recente infortunio alla spalla rimediato in occasione delle prove pre-evento del Bol d’Or. Pilota ufficiale BMW Motorrad World Endurance, è stato letteralmente centrato da un altro pilota (di Honda National Motos), ritrovandosi costretto a rinunciare alla 24 ore. Xavi Forés farà di tutto per esserci il 9 ottobre prossimo al conclusivo evento del FIM EWC in programma a Most, sebbene lo squadrone dell’Elica sia ormai fuori dalla corsa al titolo iridato.

IMPEGNI RAVVICINATI

Proprio la serie di impegni ravvicinati ha invitato Xavi Forés a concentrarsi esclusivamente sul Mondiale Endurance. Anche perché nel BSB il piatto piange con 52 punti raccolti, la 17esima posizione in campionato ed un 8° posto in gara a Donington Park quale miglior risultato. “Desidero ringraziare Faye Ho e tutto il team FHO Racing BMW per l’opportunità di aver potuto correre con loro in questa stagione“, spiega Forés. “E’ stata una bella esperienza e, nonostante un po’ di sfortuna con qualche infortunio ad inizio 2021, mi sono sentito sempre a casa. Dopo l’incidente di settimana scorsa al Bol d’Or ho bisogno di recuperare per tornare in piena forma per il conclusivo round di Most in programma tra un paio di settimane. Voglio augurare il meglio a tutta la squadra per il futuro e per l’imminente inizio dello Showdown.”

Su Corsedimoto.com in esclusiva web per la stagione 2021 gli highlights di tutte le gare del British Superbike, spazio TV in prima serata su Sky Sport MotoGP HD: l’annuncio ufficiale con tutti i dettagli.