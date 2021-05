TAG Racing Honda porta Mugen nel circus BSB

I motori della Honda CBR 1000RR-R di Dan Linfoot del team TAG Racing impegnato nel BSB saranno preparati da Mugen Euro nel corso della stagione 2021.

Si sono viste parecchie novità nei primi test pre-stagionali del British Superbike 2021. Parallelamente ai più svariati sviluppi delle squadre direttamente supportate dalle case costruttrici, il team TAG Racing è balzato alle cronache sportive. Per la nuova partnership con Honda Racing UK in qualità di team satellite, ma non solo. I motori che equipaggeranno la Fireblade di Dan Linfoot saranno infatti preparati da Mugen.

DA YAMAHA A HONDA

Lo scorso anno la formazione di Gary Winfield ha movimentato il paddock del BSB in seguito all’annuncio del burrascoso divorzio con Yamaha. Dopo Snetterton, con l’impossibilità (a detta del team) di riuscire ad essere competitivi con le R1, TAG Racing ha concluso il pluriennale sodalizio con la casa di Tre Diapason, non correndo i restanti appuntamenti previsti dal calendario per pianificare l’anno venturo. Con lo stesso (riconfermato) Dan Linfoot, la squadra ha deciso di sposare la causa Honda, stringendo un accordo di collaborazione con la stessa factory di Louth.

TEAM SATELLITE

Di fatto TAG Racing oggi è team supportato direttamente da Honda Racing UK, che fornisce le CBR 1000RR-R dalle medesime specifiche del proprio team interno, ma con la preparazione che spetta alla struttura di Winfield. Di fatto, in squadra ricevono le Fireblade (Superbike e Superstock), ma la competenza spetta in proprio, anche nell’affidarsi eventualmente a fornitori e partner esterni.

ACCORDO CON MUGEN

Questo il caso della partnership con Mugen Euro, che si occuperà di preparare i propulsori per tutto l’arco della stagione. La divisione europea del glorioso brand nipponico entra così nel circus del British Superbike, mantenendo un legame con il Regno Unito dopo i successi continui al TT Zero con la Shinden elettrica. Va detto che Mugen prepara già motori Honda per diverse squadre impegnate in altre realtà, come nel caso del Mondiale Junior Moto3 (CEV) al seguito del team Sic 58 Squadra Corse.