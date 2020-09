Santander Salt TAG Racing lascia il BSB, ma tornerà nel 2021

Il team Santander Salt TAG Racing salterà i prossimi round del BSB, ma tornerà in pista l'anno prossimo con un nuovo progetto e la conferma di Dan Linfoot.

Alla luce di quanto successo a Snetterton con il disimpegno (condiviso da pilota e squadra) di Dan Linfoot, il team Santander Salt TAG Racing ha fatto chiarezza. Per il prosieguo della stagione 2020, la compagine di Gary Winfield non sarà al via dei restanti round del British Superbike, pianificando tuttavia con largo anticipo il ritorno per il 2021 con un nuovo progetto tecnico.

SNETTERTON

Tutto ha avuto inizio nel weekend di Snetterton quando, dopo l’ennesimo problema tecnico registrato alla nuova Yamaha R1 #4, il team e Dan Linfoot di comune accordo hanno deciso di concludere anzitempo il programma di lavoro dopo la disputa delle prove libere. Il Santander Salt TAG Racing ha corso con il solo Jack Kennedy, senza tuttavia impressionare in termini di performance.

RISVOLTI

Scagliatosi apertamente nei confronti della Yamaha con un comunicato stampa, il TAG Racing ha valutato nei giorni scorsi il da farsi. In seguito alle problematiche finora riscontrate, il team ha preso la decisione di sospendere l’attività sportiva per il BSB 2020, confermando tuttavia l’impegno con Shaun Winfield e Liam Delves rispettivamente nella Superstock 1000 e 600 britannica.

FUTURO

Il Santander Salt TAG Racing ha confermato il ritorno in pista per il BSB 2021 con un nuovo progetto tecnico (ergo con nuove moto, non più Yamaha) che sarà finalizzato nelle prossime settimane. Dan Linfoot ha già rinnovato con la squadra per la prossima stagione, mentre a Jack Kennedy è stata fatta pervenire un’analoga offerta. Il bi-Campione British Supersport in carica sarà in ogni caso libero di proseguire la stagione 2020 con un altro team a partire da questo weekend a Silverstone.