Suzuki cambia filosofia nel British Superbike: largo ai clienti

Suzuki non è presente da diversi anni nel Mondiale Superbike, ma con la GSX-R 1000 ben figura in altre realtà. Dai successi continui nel Mondiale Endurance, a convincenti performance in alcuni campionati nazionali. Non da meno nel British Superbike dove la casa di Hamamatsu ha scritto pagine di storia con i team Crescent, TAS e Hawk, conquistando tuttavia un solo titolo nel 2004 con John Reynolds. Per il 2022 rinnova la sfida al BSB, anche se con un cambio di filosofia per rimpolpare lo schieramento di Gixxer al via.

FIDUCIA AD HAWK RACING

Dal 2017 Hawk Racing è la struttura di riferimento Suzuki del British Superbike. Tra alti e bassi, la compagine di Stuart e Steve Hicken qualche vittoria se la porta sempre a casa. Così è stato nel 2021 con Gino Rea, questo l’auspicio per il 2022 dove si punta a qualcosa di più con il riconfermato Danny Kent e, soprattutto, l’ingaggio di un top rider della serie come Christian Iddon. Sotto le insegne Buildbase Suzuki, i due disporranno di GSX-R 1000R ultimo grido, con una serie di aggiornamenti in dotazione dalla casa madre via-Yoshimura.

HAWK PENSA AI CLIENTI DEL BRITISH SUPERBIKE

Se il team Buildbase Suzuki sarà incaricato di portare almeno una GSX-R nello Showdown, la stessa Hawk Racing si occuperà anche dei team clienti. L’obiettivo è di incrementare il numero di Suzuki al via, con la struttura di Mallory Park che si occuperà di supportare tecnicamente le squadre che correranno con le Gixxer. Un primo passo quest’anno è stato compiuto, stringendo accordi con due realtà che hanno sposato la causa di Hamamatsu. Da una parte Poweslide/Catfoss Racing con Bjorn Estment, dall’altra il debuttante Specsavers Hall Racing che farà correre Leon Jeacock, dai trascorsi proprio in Hawk da pilota e collaudatore.

PRESENZA QUASI RADDOPPIATA

Salgono così a quattro il numero di Suzuki GSX-R 1000 al via del British Superbike, contestualmente senza trascurare l’impegno nel Pirelli National Superstock 1000 Championship. Il tutto aspettando la nuova GSX-R, il cui debutto in pista e sul mercato slitta di anno in anno…