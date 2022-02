Danny Kent: il rilancio nel BSB dopo aver vissuto l’inferno

Problemi personali ed un bruttissimo infortunio lo scorso anno: Danny Kent cercherà quest'anno il definitivo rilancio nel BSB con Buildbase Suzuki.

Dal “Paradiso all’inferno” (professionale). Non come modo di dire. Prendete Danny Kent. Nel 2015, da Campione del Mondo Moto3, era stato persino accostato alla MotoGP. Da quel trionfo iridato, la vita di DK52 si è complicata non poco. Conclusioni anticipate di collaborazioni in Moto2 e Moto3, la volontà di ricostruirsi una carriera tra le derivate di serie, senza farsi mancare discusse vicissitudini nella propria sfera privata. Oggi Kent cerca il definitivo rilancio nel British Superbike con Buildbase Suzuki, ripartendo tuttavia dal quel brutale infortunio dello scorso anno.

INFORTUNIO SUL PIÙ BELLO

Di ritorno nel BSB dopo una fugace esperienza con MV Agusta, nel 2021 Danny Kent si stava mettendo in mostra con la Suzuki GSX-R 1000 vestita con i colori Buildbase. Il podio conseguito nella conclusiva gara di Thruxton rappresentava un buon inizio per scalare ulteriori posizioni in classifica, ma la successiva caduta e conseguente infortunio (frattura dell’anca) di Donington Park lo avevano costretto ad uno stop forzato.

RECUPERO

“La mia anca sta guarendo“, ha fatto sapere Danny Kent. “Non sono ancora al 100 %, ma stiamo andando nella giusta direzione. La mancanza di forza è la preoccupazione più grande. In un certo senso i muscoli si sono deteriorati e mi sento debole, non posso far forza e pressione come di consueto. Sto proseguendo il recupero presso la Loughborough University e ho notato un miglioramento significativo. Non bisogna scordarci che è stato un infortunio complicato: sono stato a letto per una settimana intera in attesa dell’operazione, poiché non potevano intervenire subito. Ogni 3 mesi dovevo vedere uno specialista per questa frattura e sarà così anche in futuro“.

NUOVA CHANCE

Nonostante questa situazione e molteplici incertezze per il futuro, il team Hawk/Buildbase Suzuki ha rinnovato la fiducia in Danny Kent, il quale affiancherà Christian Iddon per tutto il British Superbike 2022. “Sono davvero grato a Steve e Stuart Hicken per avermi concesso un altro anno con la loro squadra“, ringrazia DK52. “Avendo saltato la seconda metà della passata stagione ha lasciato un conto in sospeso, ma nella prima parte dell’anno erano emersi degli aspetti positivi. Il podio di Thruxton in primis. Come prima stagione con una Superbike non stavo andando male ed il potenziale c’era eccome. Mi sono sentito demolito all’idea di perdere così tante gare: eravamo in un momento favorevole, la moto stava crescendo e, come si è potuto vedere, sono arrivate anche delle vittorie. Adesso non vedo l’ora di riprendere questo discorso lasciato in sospeso nel 2021“.