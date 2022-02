Ecco il team Specsavers Hull Suzuki per il British Superbike 2022

Il team Specsavers Hull Racing Suzuki ha svelato i colori del debutto nel British Superbike: con la GSX-R 1000 #55 correrà Leon Jeacock.

Tra gli oltre 30 partenti del British Superbike 2022 figura il team Specsavers Hull Racing. Dopo aver corso in campionati di connotazione regionale, nel 2021 ha debuttato nella Superstock 1000 britannica, trovando i fondi per un doppio programma in ottica 2022 e la disponibilità di Suzuki preparate da Hawk Racing. Da una parte l’impegno nel BSB con Leon Jeacock, dall’altra nel Pirelli National Superstock 1000 Championship con il riconfermato Antony Moore.

NUOVI COLORI

Per questo approdo nel British Superbike, Hull Racing ha potuto contare sull’apporto del nuovo title sponsor Specsavers. Trascorsi pochi giorni dall’annuncio ufficiale, la squadra di Mr Moore ha svelato la livrea che vestirà le due GSX-R 1000 tra Superbike e Superstock 1000, con il distintivo #55 di Leon Jeacock.

JEACOCK AL DEBUTTO

Proprio insieme a Specsavers Hull Racing, Leon Jeacock correrà a tempo pieno la sua prima stagione completa nel British Superbike. Per l’ex pilota Buildbase Suzuki non sarà tuttavia un esordio assoluto, in quanto ha già presenziato al conclusivo round 2021 di Brands Hatch, ottenendo nelle tre gare un 20°, un 18° ed un 19° posto. “Il BSB è sempre stato un mio obiettivo“, ha ammesso Jeacock. “Finalmente avrò questa chance e di questo devo ringraziare Specsavers Suzuki. Per anni ho svolto il ruolo di pilota e tester del team Hawk, pertanto conosco già la Superbike. All’epoca non era facile passare da una Stock ad una Superbike, ma adesso potrò concentrarmi su una sola moto e questo è già un passo avanti per me“.