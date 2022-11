Linea verde Kawasaki nel British Superbike: Max Cook al debutto

Il British Superbike si conferma un campionato delle opportunità. Se sei giovane e ti metti in mostra nei campionati propedeutici d’oltremanica, prima o poi ti ritrovi con una buona chance di correre nel BSB. In particolare in alcune realtà che, per propria filosofia sportiva, puntano fortemente sui talenti emergenti. Questo il caso di FS-3 Racing, struttura di riferimento Kawasaki del campionato, che per sostituire Rory Skinner (partente verso il prossimo biennio nel Mondiale Moto2) ha deciso di puntare su un proprio “prodotto“. Trattasi di Max Cook, 19 anni, passato in poco tempo con successo dalle Moto3 alle derivate dalla serie.

MAX COOK ALL’ESORDIO NEL BRITISH SUPERBIKE

Di fatto Max Cook ripercorrerà in toto il medesimo percorso di Rory Skinner. Dopo aver conquistato nel 2015 il titolo Aprilia Superteen laureandosi nel 2017 Campione britannico Moto3, ha iniziato a competere a livello internazionale. Due anni di Red Bull MotoGP Rookies Cup con qualche podio all’attivo, il terzo posto nella British Talent Cup, risultati che gli hanno permesso di correre nel Mondiale Junior Moto3 dove spesso e volentieri è stato l’unico a spezzare l’egemonia spagnola nelle posizioni di vertice.

CAMPIONE BRITANNICO SUPERSTOCK 600

Senza sbocchi di correre nel Motomondiale, nel 2021 è passato al campionato britannico Superstock 600, supportato proprio da FS-3 Kawasaki. Quest’anno, in sella ad una Yamaha R6 del Binch Racing, si è assicurato il titolo con largo anticipo, tanto da poter correre da wild card il conclusivo appuntamento del British Supersport a Brands Hatch (top-10 all’esordio).

PERCORSO DI CRESCITA NEL BRITISH SUPERBIKE

Come per Rory Skinner, passato in due anni dall’esordio ad un contratto biennale per correre nel Mondiale Moto2, Max Cook avrà l’occasione di crescere nel British Superbike. Un percorso di crescita, senza l’assillo del risultato. Per puntare a vincere, d’altronde, FS-3 Kawasaki farà nuovamente affidamento su Lee Jackson, ormai una consolidata certezza della serie.