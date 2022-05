Kawasaki vince nel British Superbike con la politica giovani

Quando si dice programmazione. Prendete il team FS-3 Racing e Kawasaki nel British Superbike. Puntando su giovani piloti ed un programma a breve-medio termine, i risultati cominciano ad arrivare. Lo testimonia la vittoria di Gara 3 ad Oulton Park a firma Lee Jackson, lo riafferma un Rory Skinner ormai splendida realtà del BSB. Un progetto partito da lontano, rappresentando un esempio da seguire.

LINEA VERDE NEL BRITISH SUPERBIKE

Nel 2020 Kawasaki Motors UK decise di supportare direttamente il team FS-3 Racing come sua nuova squadra di riferimento nel BSB. Una scelta in controtendenza rispetto al recente passato, ma decisamente lungimirante. La struttura di Nigel Snook, impegnata nel circus del BSB dal 2016, con pochi mezzi ha sempre lavorato bene, massimizzando quel poco (o tanto, questione di punti di vista) a disposizione. Per rispondere a questa chiamata, FS-3 si è ulteriormente rafforzata, passando dalla dimensione di squadra “piccola, ma ben attrezzata” a realtà consolidata nella serie. Non cambiando, di comune accordo con Kawasaki stessa, la propria filosofia di puntare sui giovani piloti.

PROGETTO A BREVE-MEDIO TERMINE

Con l’arrivo della nuova Ninja ZX-10RR, FS-3 Kawasaki si era posta un programma biennale. Un 2021 per far crescere la moto e, contestualmente, i suoi due piloti. Da una parte un Lee Jackson (in squadra dal 2018) chiamato per la prima volta al ruolo di prima guida, dall’altra far crescere un Rory Skinner al suo esordio nel BSB. Tanto lavoro nel 2021, per poi raccogliere i risultati nel 2022. Alla luce di quanto vissuto nei primi due round, si è rivelata una politica vincente.

LEE JACKSON IN TRIONFO AD OULTON PARK

A tutti gli effetti Lee Jackson è uno dei piloti più sottovalutati nel British Superbike. Da rookie nel 2017 salì sul podio a Cadwell Park (con annesso record della pista) con Smiths BMW, per poi abbracciare la causa FS-3. Un biennio di “purgatorio” nella Superstock 1000, per poi tornare nel BSB dal 2020, tenendo testa al suo compagno di squadra Danny Buchan. Lo scorso anno ha sfiorato l’approdo allo Showdown con un rendimento costante, riuscendo poi a vincere la Riders’ Cup riservata ai piloti non ammessi ai play-off finali. Coadiuvato in questa stagione da una ZX-10RR estremamente performance (gran motore, bella progressione ed erogazione in uscita dalle curve in primis), ad Oulton Park ha vinto con pieno merito e titolo Gara 3. Il primo hurrà personale nel British Superbike, confermando in toto il suo valore.

RORY SKINNER BABY-PRODIGIO SUPERBIKE

Non distante dal suo compagno di squadra, il 20enne Rory Skinner è già una stella del circus. Sui taccuini di prestigiosi team manager, nel 2021 sposò la causa FS-3 Kawasaki riuscendo a salire sul podio in casa a Knockhill da rookie. Si è ripetuto al via della stagione 2022 in quel di Silverstone, conquistando ulteriori piazzamenti importanti ad Oulton Park. Un rendimento in ascesa per un pilota osservato speciale dal motociclismo internazionale. Con queste credenziali, con una Kawasaki ai vertici del BSB, per la prima vittoria personale è ormai più soltanto questione di tempo, da non ancora ventunenne…