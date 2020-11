Kyle Ryde lascia Buildbase Suzuki e sposa la causa Rich Energy OMG Racing per la stagione 2021 del British Superbike con la nuova BMW M1000RR.

La nuova BMW M1000RR si pone già tra le moto più attese al via del British Superbike 2021. Una tesi ribadita dalla formalizzazione di importanti accordi delle squadre legate alla casa dell’Elica al via della serie. Dopo FHO Racing con Xavi Forés e Peter Hickman, Synetiq BMW by TAS con Andrew Irwin e Danny Buchan, il team Rich Energy OMG Racing ha annunciato l’ingaggio di Kyle Ryde. Tra le rivelazioni della stagione 2020, il pluri-campione britannico correrà con BMW l’anno venturo, lasciando così il team Buildbase Suzuki.

RYDE PASSA A OMG RACING

Vincitore quest’anno di due gare a Silverstone, Kyle Ryde ha fortemente voluto trovare una sistemazione in BMW per il 2021. “Non vedo l’ora di affrontare questa nuova sfida”, ha ammesso l’ex campione britannico 125 GP, Superstock 600 e GP2. “Con Rich Energy OMG Racing ho siglato un accordo biennale. Dopo un incontro con Paul (Curran) e Alan (Gardner), mi hanno convinto dei loro programmi per i prossimi due anni ed è un progetto davvero entusiasmante“. Ryde ha infatti firmato fino alla stagione 2022 compresa, con l’obiettivo di puntare al titolo del British Superbike. “Devo ringraziare Suzuki e Hawk Racing che mi hanno concesso l’opportunità di correre in Superbike quest’anno. Per il futuro, non vedo l’ora di guidare la nuova M1000RR: credo che quando mi sentirò tutt’uno con la moto ci ritroveremo in prima fila!”

AMBIZIONI OMG RACING

Con l’apporto del main sponsor Rich Energy, OMG Racing riafferma le proprie ambizioni nel BSB. Dopo l’esordio nel 2018 con Suzuki e la prima vittoria conquistata nel 2019 con Josh Elliott, al secondo anno con BMW l’obiettivo è di lottare costantemente per le posizioni di vertice con Kyle Ryde ed un secondo pilota ancora da annunciare.