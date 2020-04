James Ellison ritorna nel British Superbike 2020, ma solo come Rider Coach e ambasciatore del team Rich Energy OMG Racing.

Una volta che potrà prender il via la stagione, James Ellison ritornerà nel British Superbike. Non più da pilota, bensì sempre con un ruolo al team Rich Energy OMG Racing, nello specifico “Rider Coach” e ambasciatore della squadra con la quale ha disputato gli ultimi 3 round in carriera nel BSB.

SOLO MURETTO BOX

Proprio con OMG Racing ed in sella ad una Suzuki il vice-Campione 2009 ha concluso la stagione 2019 disputando i round di Assen, Donington Park e Brands Hatch. James Ellison, che per il 2020 ha preso la decisione di lasciare definitivamente il BSB da pilota, si occuperà di seguire i piloti OMG Racing in pista, oltre che a rappresentare una sorta di ambasciatore per squadra e sponsor (Rich Energy).

IL RUOLO DI ELLISON

“Sono felice di rimanere coinvolto con un ruolo nel team“, afferma James Ellison. “Con loro mi sono divertito tantissimo nei conclusivi tre round dello scorso anno, in particolare con Ray Stringer. Entrambi siamo molto analitici quando si tratta di studiare i dati, pertanto sono convinto che insieme possiamo lavorare bene e trovando quei decimi che possono servire a tutta la squadra. E’ un peccato la stagione in questo momento non possa prendere il via, ma non vedo l’ora di iniziare.”

PILOTA

Superata l’emergenza Coronavirus, James Ellison concilierà questo ruolo con la sua carriera da pilota che proseguirà in altri campionati. Nello specifico nel FIM EWC con Yamaha Maco Racing e nelle corse su strada: quest’anno doveva infatti esordire alla North West 200…