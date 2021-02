FS-3 Kawasaki punta sulla linea verde per vincere nel BSB

Per il debutto della nuova ZX-10RR il team FS-3 Kawasaki scommette su Lee Jackson e Rory Skinner: 44 anni in due, talenti dai propositi ambiziosi.

Nell’ultimo lustro del British Superbike, Kawasaki ha vissuto alti e bassi. La transizione di 3 differenti squadre di riferimento (GBmoto, Bournemouth, FS-3), un indimenticabile 2018 con Leon Haslam in trionfo, ma per il resto sono arrivate cocenti delusioni. Nell’ultimo biennio la casa di Akashi, direttamente impegnata attraverso l’importatore nazionale Kawasaki Motors UK, ha rivisto la propria filosofia sposando la linea verde. Massima fiducia al team FS-3 Racing di Nigel Snook, compagine relativamente giovane nel circus del BSB, ma già nell’elite della serie. Una struttura che, a sua volta, fa affidamento su alcune delle migliori promesse del motociclismo britannico.

LINEA VERDE

Subentrato nel 2020 al team Bournemouth in qualità di team supportato da Kawasaki UK, FS-3 Racing si è messo in mostra con qualche exploit. Diverse pole con Danny Buchan, in grado di salire due volte sul podio. Traguardo Top-3 raggiunto anche da Lee Jackson, promosso dopo due stagioni positive nella Superstock 1000 britannica, per gran parte del campionato affermatosi come l’effettivo caposquadra. Con Buchan che ha deciso di sposare la causa Synetiq BMW, FS-3 per il 2021 ha rinnovato la fiducia a Jackson, ormai stabilmente nelle posizioni che contano in termini di risultati e performance.

ARRIVA SKINNER

Se il recordman di Cadwell Park 2017 rappresenta una garanzia, Kawasaki ha deciso di ribadire la propria filosofia votata ai giovani puntando per i prossimi due anni su Rory Skinner. Campione British Supersport in carica, il primo vincitore della British Talent Cup era stato conteso da tutti nel corso dell’inverno, salvo propendere verso il programma biennale 2021-2022 con FS-3 Kawasaki.

44 ANNI IN DUE

La scelta di Skinner, il quale ha rispedito al mittente anche un paio di offerte nel Mondiale Supersport (di presente o prospettiva), testimonia i ritrovati propositi ambiziosi della Verdona nel BSB. Con un progetto giovane, incarnato alla perfezione dai due piloti: 25 anni Jackson, 19 Skinner. Giusto 44 anni in due: alla faccia del perpetuo luogo comune di un British Superbike dei “dinosauri”…