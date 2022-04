Fantastica Honda, la prima pole del British Superbike è di Glenn Irwin

Glenn Irwin ha regalato alla Honda la prima pole dell’anno nel British Superbike sul tracciato National (corto) di Silverstone. Sarà la Fireblade (ufficiale) schierata dalla filiale britannica a scattare davanti a tutti in gara 1 che nel pomeriggio aprirà l’edizione 2022 della serie nazionale più competitiva del pianeta. In prima fila le Yamaha del team OMG Racing condotte da Kyle Ride e Bradley Ray. Ottimo quinto tempo (seconda fila) per Leon Haslam con la Kawasaki. Debutto faticoso per Tom Sykes: partirà in quarta fila, con il dodicesimo tempo.

Leon Haslam con gli artigli

Glenn Irwin ha girato in 52″796, nuovo primato in prova della pista: in questa serie la Honda vola. Incredibile: Irwin è dovuto passare dalla Q1, tagliola superata alla grande con il primo tempo. Rialza la testa Leon Haslam: Nelle prove di venerdi l’ex del Mondiale Superbike aveva concluso quattordicesimo, ma alla resa dei conti ha cambiato marcia. acciuffando un’ottima posizione al via. In seconda fila ci saranno anche Jason O’Halloran, ufficiale Yamaha e primatista del venerdi, e Tommy Bridewell, primo dei ducatisti in pista.

Tom Sykes in difficoltà

L’ex campione del Mondo, solo diciottesimo venerdi, è stato costretto (come Haslam) a passare dalla Q1 per acciuffare un posto fra i 18 piloti ammessi alla fase decisiva della qualifica. Nel Q1 Tom Sykes è passato per il rotto della cuffia, sesto e ultimo dei piloti promossi, per altro con appena dieci millesimi di secondo di margine sul primo degli esclusi, Luke Mossey. Nel pomeriggio la prima sfida di stagione.