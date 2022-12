Davey Todd riporta il team Padgetts nel British Superbike

Il British Superbike 2023 accoglierà al via uno dei migliori road racers (e non solo) del pianeta, schierato da una delle squadre più gloriose ed iconiche del motociclismo d’oltremanica. Davey Todd, laureatosi quest’anno Campione del Pirelli National Superstock 1000 Championship (la Stock 1000 britannica) correrà a tempo pieno nel BSB con il team Padgetts. Sotto le insegne Milenco by Padgetts Motorcycles Honda, la squadra di Clive Padgett con una CBR 1000RR-R tornerà così nel BSB a distanza di quasi 10 anni.

UN’ISTITUZIONE DEL MOTOCICLISMO

Padgett’s of Batley è una vera e propria istituzione del motociclismo. Superando diverse generazioni, Padgetts ha conquistato successi nei Gran Premi, nelle principali corse su strada (TT in primis) e nei più competitivi campionati nazionali. Ultimo, ma non ultimo, proprio il titolo 2022 del National Superstock 1000 con lo stesso Davey Todd, ennesimo traguardo di un palmares senza eguali.

PADGETTS RITORNA NEL BRITISH SUPERBIKE

Con una Honda CBR 1000RR-R ultimo grido, Davey Todd riporterà così i multicolori Padgett’s al via a tempo pieno del British Superbike. Nel recente passato si ricorda la partecipazione del 2013 con Jakub Smrz, ma soprattutto nel 2012 con Ian Lowry (vincitore di una gara a Thruxton) e con il nostro Luca Scassa. Il motociclista aretino, in quella sua unica stagione disputata nel BSB, ottenne un 4° posto in Gara 1 ad Assen, tuttora il miglior risultato di sempre di un italiano nel più competitivo e spettacolare campionato nazionale Superbike del pianeta.

TODD SUPERSTAR

Questa partecipazione al BSB 2023, voluta fortemente da Honda stessa, vedrà così Davey Todd confrontarsi con alcuni suoi rivali delle corse su strada come Peter Hickman (FHO Racing BMW) e Dean Harrison (DAO Racing Kawasaki). In vista di questo impegno, il giovane motociclista britannico ha già avuto modo di correre da wild card il conclusivo appuntamento 2022 di Brands Hatch, ottenendo due piazzamenti in zona punti (15° in Gara 1 e 2) nelle tre manche in programma.