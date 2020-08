BSB Snetterton Qualifiche: Buchan in pole, prima fila giovane

Danny Buchan (FS-3 Kawasaki) si assicura la pole del BSB a Snetterton davanti a Kyle Ryde e Bradley Ray: 5 costruttori rappresentati nella top-5.

Una prima fila dall’età media giovane (25 anni) ed una top-5 con 5 differenti case costruttrici rappresentate. Smentendo alcuni luoghi comuni, non sono mancati gli spunti d’interesse nelle qualifiche ufficiali del BSB a Snetterton che hanno proposto Danny Buchan in pole pole position. L’alfiere Massingberd-Mundy FS-3 Kawasaki, quarto classificato lo scorso anno con 2 vittorie all’attivo, scatterà davanti a tutti in Gara 1 questo pomeriggio affiancato da altri due “giovani leoni” del British Superbike quali Kyle Ryde (Buildbase Suzuki) ed un ritrovato Bradley Ray (Synetiq BMW by TAS).

BUCHAN IN POLE

La prima pole stagionale di Danny Buchan è la logica conseguenza di due turni dove si è espresso ad alti livelli sul ritmo-gara. Per certi versi “sprecone” a Donington dopo prove da protagonista, a Snetterton l’ex Campione britannico Superstock 1000 è uscito fuori al momento più opportuno. Giusto a 3 minuti dal termine della sessione, Buchan in 1’47″953 ha risposto al pregresso 1’48″149 di Bradley Ray, giro da incorniciare considerando le palesi vibrazioni sull’anteriore avvertite da quest’ultimo in piena percorrenza della Coram. “Telespalla” scatterà terzo e preceduto da Kyle Ryde, in scia a Luke Mossey autore di un giro che fenomenale allo scadere arrivando con la Buildbase Suzuki a soli 67 millesimi da una potenziale pole position.

PRIMA FILA GIOVANE

Come detto, si tratta di una prima fila “multi-marca” con rappresentate Kawasaki, Suzuki e BMW, ma anche molto giovane. Buchan (27 anni), Ryde (23) e Ray (23) hanno estromesso dalla top-3 Josh Brookes, quarto in griglia uscendo fuori soltanto nel finale con un guizzo in sella alla Panigale V4 R di VisionTrack PBM Ducati. Il Campione 2015 ha preceduto il capo-classifica di campionato Glenn Irwin, quinto su Honda a completare una top-5 con 5 differenti moto, più Lee Jackson, sesto a ribadire l’ottimo momento del team FS-3 Kawasaki.

VERSO GARA 1

Christian Iddon con il settimo crono delle qualifiche aprirà la terza fila questo pomeriggio in Gara 1 affiancato da Ryan Vickers e Jason O’Halloran, non da Andrew Irwin. Il vincitore delle prime due manche di Donington, autore dell’ottavo tempo, partirà ultimo in seguito alla squalifica per il contatto con Josh Brookes in Gara 3 sul tracciato dell’East Midlands. Sabato finora da dimenticare anche per il terzo dei fratelli Irwin, Graeme, scivolato alla Richies a metà sessione demolendo la Kawasaki del Team 64 di Aaron Zanotti.

Bennetts British Superbike 2020

Snetterton 300, Classifica Qualifiche

1- Danny Buchan – Massingberd Mundy Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – 1’47.953

2- Kyle Ryde – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 0.067

3- Bradley Ray – Synetiq BMW Motorrad – BMW S1000RR – + 0.196

4- Josh Brookes – VisionTrack Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 0.199

5- Glenn Irwin – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 0.210

6- Lee Jackson – Massingberd Mundy Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 0.363

7- Christian Iddon – VisionTrack Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 0.409

8- Andrew Irwin – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 0.463 *

9- Ryan Vickers – RAF Regular and Reserves Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 0.492

10- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF R1 – + 0.533

11- Tarran Mackenzie – McAMS Yamaha – Yamaha YZF R1 – + 0.750

12- Tommy Bridewell – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R – + 0.851

13- Gino Rea – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 0.980

14- Peter Hickman – Global Robots BMW – BMW S1000RR – + 1.141

15- Luke Mossey – Rich Energy OMG Racing – BMW S1000RR – + 1.202

16- Joe Francis – Lloyd & Jones Bowker Motorrad – BMW S1000RR – + 1.351

17- Hector Barbera – Rich Energy OMG Racing – BMW S1000RR – + 1.528

18- Alex Olsen – Global Robots BMW – BMW S1000RR – + 2.103

19- Tom Ward – Bike Devil – Kawasaki ZX-10RR – + 2.143

20- Jack Kennedy – Santander Salt TAG Racing – Yamaha YZF R1 – + 2.272

21- Taylor Mackenzie – Synetiq BMW Motorrad – BMW S1000RR – + 2.510

22- Josh Owens – CDH Racing – Kawasaki ZX-10R – + 2.937

23- Graeme Irwin – Team 64 Motorsport MET Healthcare – Kawasaki ZX-10RR – + 3.511

24- Storm Stacey – GR MotoSport – Kawasaki ZX-10RR – + 4.022

25- Bjorn Estment – NP Motorcycles/Lextek – BMW S1000RR – + 4.534

26- Brian McCormack – The Roadhouse Macau Racing by ON-1 – BMW S1000RR – + 6.138

* Penalizzato partirà ultimo in Gara 1