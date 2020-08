LIVE MotoGP Stiria: diretta Qualifiche in tempo reale

LIVE delle Qualifiche MotoGP del Gran Premio della Stiria (Austria) 2020. La diretta in tempo reale con analisi e commenti dal Red Bull Ring.

14:30 – Ancora assenti Marc Marquez e Pecco Bagnaia. Il pilota Pramac sarà sicuramente in pista a Misano, sul campione MotoGP resta ancora il dubbio.

14:22 – Andrea Dovizioso ha girato con le medie da stamattina perché vorrebbe adottarla in gara.

14:18 – Due minuti al termine delle FP4: Takaaki Nakagami al comando in 1’24″4 davanti a Joan Mir (+10 millesimi) e Pol Espargarò (+73 millesimi).

14:13 – Jack Miller lamenta problemi alla spalla dopo la caduta nelle FP3. Sembrava nulla di grave, ma appena tornato in moto ha avvertito dolore alla spalla e, portato in Clinica mobile, ha preso un antidolorifico. Si attende che i farmaci facciano effetto per poter tenere le qualifiche.

14:10 – La pista è migliorata in termini di grip. Molti piloti vanno sulla media rispetto alla scelta della soft privilegiata una settimana fa. Le previsioni dicono bel tempo sia per le qualifiche che in gara. Qualche precipitazione di breve durata è prevista in tarda serata.

14:05 – Adesso a tenere banco è il destino di Andrea Dovizioso nella stagione 2021 di MotoGP. Per lui una possibilità nel team Aprilia o come collaudatore (Honda o Suzuki?).

Il riassunto delle FP1-2-3

La MotoGP va in scena ancora una volta al Red Bull Ring per il GP della Stiria 2020. La vicenda Johann Zarco-Franco Morbidelli si archivia definitivamente con la sanzione decretata dal FIM Steward Panel che ha deciso la partenza dalla pit-lane per il francese nella gara di domani. Una penalizzazione che non mette tutti d’accordo. Né coloro che hanno puntato il dito su Zarco né lo stesso pilota che ritiene di non aver commesso errori.

Le Qualifiche prenderanno il via da una Q1 che si preannuncia subito al cardiopalma. A giocarsi i due posti liberi per la Q2 saranno Valentino Rossi, Danilo Petrucci, Brad Binder e Johann Zarco. Il Dottore è l’unico pilota Yamaha a non aver centrato la top-10 nella classifica combinata delle prime tre sessioni di prove libere. Nell’ultimo time attack ha commesso un errore nell’ultimo settore e si vede costretto a giocarsela dalla prima manche, come accaduto una settimana fa. Ci proverà anche Cal Crutchlow che stenta a trovare un buon feeling con la Honda RC-V in questa stagione MotoGP 2020.

Tra i favoriti per la pole position ci sono le Ducati di Jack Miller e Andrea Dovizioso, ancora una volta velocissimi sul giro secco e sul passo gara. Il forlivese sembra aver trovato la soluzione dei problemi in frenata riscontrati a Jerez e Brno, grazie ad un set-up dettato dalle nuove gomme Michelin. Ma le Suzuki di Joan Mir e Alex Rins ribadiscono di potersela giocare anche su una pista poco favorevole alle GSX-RR. Si attendono eventuali colpi di fulmine anche dalle Yamaha di Fabio Quartararo, Maverick Vinales e Franco Morbidelli, che sul singolo giro non sono mai seconde a nessuno. Lin Jarvis ha assicurato di aver trovato una soluzione per i problemi alle valvole del motore, senza chiedere il vi libera alla MSMA. Questo week-end di MotoGP sarà un ulteriore banco di prova per la casa di Iwata,