BSB 2021 con 28 piloti permanenti al via della stagione

Settimana prossima il BSB 2021 affronterà i primi test pre-campionato a Silverstone con numerose tematiche d'interesse e 28 piloti confermati al via.

BSB 2021: finalmente si parte! La partenza tardiva della 25esima stagione del più competitivo e spettacolare campionato nazionale Superbike del pianeta riserverà, da qui alle prossime settimane, un intenso programma di test. Primo appuntamento tra pochi giorni sul tracciato “National” di Silverstone, occasione per rivedere in pista i 28 piloti attualmente confermati al via, per uno schieramento di partenza che potrebbe (dovrebbe) raggiungere le 30 unità.

IN PISTA A SILVERSTONE

Mercoledì 28 e giovedì 29 aprile i protagonisti del BSB si ritroveranno infatti a Silverstone per la prima tornata di Test ufficiali, a tutti gli effetti prima uscita in pista dell’anno nuovo. Una due-giorni di prove ad inaugurare il “BSB Test Tour”, marcia di avvicinamento all’esordio stagionale del 25-27 giugno prossimi ad Oulton Park. Come detto, una partenza tardiva, dovuta alla ferma volontà di aprire le porte agli spettatori. Il rallentamento delle misure restrittive del Governo britannico in materia di contagio COVID-19 dovrebbe garantire questa chance e, anche nel British Superbike, un progressivo ritorno alla normalità.

28 PILOTI CONFERMATI

Attualmente sono 28 i piloti confermati al via del BSB, con un paio di potenziali new-entry. Ducati punterà al terzo titolo di fila della V4 R con il Campione in carica Josh Brookes e Christian Iddon al team PBM, mentre Tommy Bridewell proseguirà con il team Moto Rapido. McAMS Yamaha, con una R1 ormai vincente, farà altresì affidamento sui riconfermati Jason O’Halloran e Tarran Mackenzie. Una Honda sempre più “ufficiale” porterà in pista invece ben tre CBR RR-R per Glenn Irwin, Takumi Takahashi e Ryo Mizuno. Confermato inoltre l’impegno di FS-3 Kawasaki (Lee Jackson e Rory Skinner) e Buildbase Suzuki (Gino Rea e Danny Kent). Tra le osservate speciali non manca la nuova BMW M1000RR schierata da 4 team (TAS, FHO, PR e OMG), ma a corto di preparazione potrebbe saltare i primi test pre-campionato.

ENTRY LIST PROVVISORIA DEL BRITISH SUPERBIKE 2021

1- Josh Brookes – VisionTrack Ducati – Ducati Panigale V4 R

2- Glenn Irwin – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R

4- Dan Linfoot – TAG Racing – Honda CBR 1000RR-R

5- Dean Harrison – Silicone Engineering Racing – Kawasaki ZX-10RR

6- Xavi Forés – FHO Racing – BMW M1000RR

7- Ryan Vickers – RAF Regular & Reserve Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR

11- Brian McCormack – Roadhouse Macau by FHO Racing – BMW S1000RR

13- Takumi Takahashi – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R

14- Lee Jackson – FS-3 Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR

18- Andrew Irwin – Synetiq BMW Motorrad – BMW M1000RR

20- Brad Jones – iForce Lloyd & Jones BMW – BMW M1000RR

21- Christian Iddon – VisionTrack Ducati – Ducati Panigale V4 R

22- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF R1

27- Bjorn Estment – Powerslide/Catfoss Racing – Suzuki GSX-R 1000

28- Bradley Ray – Rich Energy OMG Racing – BMW M1000RR

40- Joe Francis – iForce Lloyd & Jones BMW – BMW M1000RR

44- Gino Rea – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000

46- Tommy Bridewell – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R

52- Danny Keny – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000

60- Peter Hickman – FHO Racing – BMW M1000RR

65- Josh Owens – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10R

69- Rory Skinner – FS-3 Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR

74- Joey Thompson – NP Motorcycles – BMW S1000RR

77- Kyle Ryde – Rich Energy OMG Racing – BMW M1000RR

79- Storm Stacey – Team LKQ Euro Car Parts Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR

83- Danny Buchan – Synetiq BMW Motorrad – BMW M1000RR

88- Ryo Mizuno – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R

95- Tarran Mackenzie – McAMS Yamaha – Yamaha YZF R1