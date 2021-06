Direzione Knockhill per i top team del British Superbike

Svariati team del British Superbike in pista oggi a Knockhill per una giornata di test per recuperare il tempo perso a Snetterton.

Il cosiddetto “Test Tour” pre-stagionale del British Superbike 2021 ha riservato buone e cattive notizie. La soddisfazione di poter tornare in pista, ritrovare persino il pubblico ad Oulton Park, ma anche la tegola di condizioni meteorologiche avverse. Se il maltempo tipicamente d’oltremanica non ha sostanzialmente pregiudicato la regolare disputa delle prove tra Silverstone ed Oulton Park, a Snetterton non è andata per il verso giusto. Pioggia, forte vento, temperature al di sotto dei 10° hanno comportato la conclusione anticipata delle attività, con i top team del BSB che sono già ricorsi ai ripari.

TEST EXTRA

La possibilità concessa dal regolamento di poter provare sui tracciati del Regno Unito ha saggiamente invitato le squadre ad individuare opportune contromisure. Aspettando la conclusiva giornata di test ufficiali dell’8 giugno a Donington, diversi team del British Superbike si ritrovano oggi a Knockhill. Una giornata di prove supplementare che ha raccolto non poche adesioni, cominciando da McAMS Yamaha, organizzatore dell’evento.

CHI IN PISTA?

A Knockhill ha già girato lo scorso mese di aprile il team VisionTrack PBM Ducati, effettuando il primo “shakedown” delle Ducati Panigale V4 R affidate a Josh Brookes e Christian Iddon. Accanto a loro, in questa circostanza sono presenti FS-3 Kawasaki, SYNETIQ BMW, Honda Racing ed alcuni top team del British Supersport, PTR Triumph in primis.

DANZA DEL… SOLE

L’auspicio per le squadre è di incontrare condizioni meteorologiche favorevoli. D’altronde, delle tre giornate di prove a Snetterton, ne è uscita fuori soltanto un’ora scarsa di attività in pista. Registrando oltretutto la cancellazione del primo giorno di prove, preziosissimo considerando le 7 ore originariamente previste.

Su Corsedimoto.com in esclusiva web per la stagione 2021 gli highlights di tutte le gare del British Superbike, spazio TV in prima serata su Sky Sport MotoGP HD: l’annuncio ufficiale con tutti i dettagli.