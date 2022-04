Yamaha R1 del British Superbike: così simili, così diverse

Nella passata stagione del British Superbike la Yamaha R1 è parsa la moto più equilibrata. Non da meno, la più vincente. La differente tipologia di tracciati che ospitano il BSB non hanno comportato grossi grattacapi al team McAMS Yamaha, in grado di conquistare il titolo con Tarran Mackenzie, dominare la prima parte della stagione con Jason O’Halloran e, complessivamente, ben figurare in ogni weekend di gara. A compimento di un percorso di crescita, la squadra di Steve Rodgers ha vinto tutto quello che c’era da vincere, ma la rincorsa al bis quest’anno è tutta in salita.

GRANA MACKENZIE E SVILUPPO

Un aspetto umano ed uno tecnico hanno condizionato l’esordio stagionale vissuto a Silverstone. Da una parte l’assenza del Campione in carica Tarran Mackenzie, fuori gioco per l’infortunio rimediato nei test pre-campionato, si è fatta sentire. Parallelamente a questo forfait, McAMS Yamaha ha dovuto sviluppare in corso d’opera diverse novità tecniche introdotte per questa stagione, frutto della partnership e del filo diretto con il Reparto Corse Yamaha World Superbike. Elettronica esclusa, le R1 di McAMS del BSB non sono così dissimili rispetto alle sorelle del Mondiale, ma esigono un gran lavoro di messa a punto. Jason O’Halloran, unico pilota della squadra presente, ha ravvisato come lo step dal 2021 al 2022 sia come un “doppio salto“, in quanto la R1 della passata stagione non ha subito così tanti cambiamenti rispetto alla progenitrice del 2020.

OMG RACING VOLA NEL BRITISH SUPERBIKE

Con McAMS Yamaha che sta ancora cercando di massimizzare il proprio pacchetto tecnico a disposizione, in casa RICH Energy OMG Racing si sono ritrovati con tutto già pronto e definito. Al termine del 2021, la squadra diretta da Paul Curran ha rilevato proprio da McAMS le R1 della passata stagione, con annessa banca dati a disposizione e già linee guida nelle definizione della miglior messa a punto. Combinato al fatto che a Silverstone la squadra ha sempre ben figurato (persino nei trascorsi con Suzuki e BMW…), Bradley Ray e Kyle Ryde sono stati velocissimi per tutto l’arco del weekend. Non dovrebbe essere tuttavia l’eccezione che conferma la regola: soprattutto nel caso di Ray, nei test finora effettuati tra Snetterton ed Oulton Park questo grande livello di competitività è stato ribadito a chiare lettere…