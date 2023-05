Show del British Superbike: a O’Halloran una pazza Gara 2

Il numerosissimo pubblico al seguito del British Superbike a Donington Park si è sicuramente divertito. Persino esaltato, al culmine di una pirotecnica Gara 2 dov’è successo di tutto. Vero: frutto di una serie di circostanze, ma a suo solito il BSB non si smentisce mai con il suo elevato tasso di spettacolarità. In determinate occasioni, come in questo caso, proponendo un podio impronosticabile con Jason O’Halloran, in evidente difficoltà ieri in Gara 1, vincitore a precedere un Ryan Vickers per la prima volta in carriera sul podio e Josh Brookes terzo, nuovo leader di campionato a seguito dell’uscita di scena di Kyle Ryde e Tommy Bridewell.

LO SHOW DEL BRITISH SUPERBIKE

Quando sembrava profilarsi una riedizione di Gara 1 con gli stessi protagonisti impegnati in una corsa di gestione a causa dell’asfalto (nuovo) particolarmente abrasivo di Donington Park, un susseguirsi di colpi di scena ha rivitalizzato la contesa. Dopo aver già registrato al quinto giro la scivolata alla Redgate dell’ex capo-classifica Glenn Irwin, alla dodicesima tornata è successo il patatrac. Kyle Ryde, leader in quel momento ed apparentemente in controllo su Tommy Bridewell e Leon Haslam, sbaglia-e-paga per un proprio errore sempre alla Redgate. Con la propria R1 in traiettoria e detriti sparsi in mezzo alla pista, la direzione gara non ha potuto far altrimenti se non propendere per l’ingresso della Safety Car che ha ricompattato il gruppo. Non da meno, regalando 6 conclusivi giri di pura adrenalina.

SUCCEDE DI TUTTO

Al quindicesimo dei 20 giri previsti si è dunque ripartiti con Bridewell leader, ma per poco. Dapprima per un proprio errore aveva lasciato temporaneamente il comando a Leon Haslam, da lì a poco per un nuovo, clamoroso colpo di scena. Al diciottesimo giro infatti ha progressivamente rallentato, vedendosi costretto al ritiro per un problema tecnico non meglio precisato alla sua Ducati Panigale V4 R.

O’HALLORAN TORNA ALLA VITTORIA

In questo pandemonio Jason O’Halloran (McAMS Yamaha), fino all’ingresso della Safety Car un po’ impiccato nel mantenere il ritmo dei tre piloti davanti, si è così ritrovato clamorosamente in testa. Riuscendo a gestire nel finale, regolando un Ryan Vickers (LAMI OMG Racing Yamaha) dal nulla comparso in lizza per la vittoria. Di un soffio l’australiano è riuscito a spuntarla centrando non soltanto la 23esima in carriera nonché prima affermazione stagionale nel BSB, ma anche il primo podio del 2023. Vickers, il quale aveva debuttato nella Superbike d’oltremanica da… bambino nel 2019, alla quinta stagione festeggia la prima top-3 nella serie, abbracciato un po’ da tutti al rientro al parc fermé.

BROOKES LEADER ASPETTANDO GARA 3

Nel caos generale, Josh Brookes (FHO Racing BMW Motorrad) con il terzo posto si prende la leadership di campionato con 8 lunghezze di vantaggio su Bridewell, 9 su Irwin e Haslam, quest’ultimo non altrettanto efficace al restart conseguente l’ingresso della Safety Car, classificandosi quarto. Per loro nuova sfida nel tardo pomeriggio in Gara 3 dove, come si è visto in questa seconda manche, come sempre nel BSB può succedere tutto ed il contrario di tutto.

BENNETTS BRITISH SUPERBIKE CHAMPIONSHIP 2023

Donington Park GP, Classifica Gara 2

1- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1 – 20 giri in 30’16.034

2- Ryan Vickers – LAMI OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 0.347

3- Josh Brookes – FHO Racing BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 1.797

4- Leon Haslam – ROKiT BMW Motorrad Team – BMW M 1000 RR – + 2.517

5- Lee Jackson – Cheshire Mouldings Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 3.927

6- Charlie Nesbitt – MasterMac Honda by Hawk Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 5.690

7- Peter Hickman – FHO Racing BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 6.564

8- Tom Neave – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 7.408

9- Christian Iddon – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R – + 7.790

10- Jack Kennedy – Mar-Train Racing – Yamaha YZF-R1 – + 8.153

11- Storm Stacey – Starline Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 8.439

12- Max Cook – Cheshire Mouldings Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 8.802

13- Hector Barbera – TAG Racing Honda – Honda CBR 1000RR-R – + 13.865

14- Josh Owens – Crendon Honda by Hawk Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 14.071

15- Bradley Perie – Lee Hardy Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 14.401

16- Liam Delves – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 19.864