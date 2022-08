O’Halloran, Mackenzie, Ray: volata a 3 nel British Superbike in 0″165

Sono sempre loro tre a giocarsi la vittoria, ma nel British Superbike lo spettacolo non manca mai. Gara 2 sul velocissimo tracciato di Thruxton ci ha consegnato quella che, presumibilmente, resterà la corsa più emozionante dell’anno. Guardate il video qui sopra… Sicuramente, la più avvincente, con soltanto il fotofinish a decretare la vittoria di Jason O’Halloran per soli 79 millesimi sul compagno di squadra Tarran Mackenzie, 165 a scapito del compagno di marca Bradley Ray. Nell’ennesimo podio tutto Yamaha, una lotta infuocata ha regalato uno show senza eguali al numerosissimo pubblico intervenuto a Thruxton, con i tre piloti sul podio che si sono meritato una fragorosa standing ovation.

CHE VOLATA NEL BRITISH SUPERBIKE!

Rimasti abbottonati per 3/4 della distanza di gara al fine di risparmiare gli pneumatici, negli ultimi giri i tre protagonisti di Gara 1 se le sono suonate di santa ragione. Sorpassi e controsorpassi, rischi di highside a gomma posteriore fumante ad oltre 220 km/h, staccate imperiali all’ingresso della decisiva Club Chicane. Elementi che hanno vivacizzato la contesa ed un ultimo giro da panico, dove i tre si sono appaiati verso l’ultima staccata e con O’Halloran, soltanto in volata, in grado di spuntarla.

O’HALLORAN ALLUNGA

Lucido dopo essersi ritrovato addirittura terzo all’inizio dell’ultimo giro, l’australiano del team McAMS Yamaha ha così messo a segno la settima vittoria stagionale in 17 gare finora disputate, la personale 22esima in carriera nel British Superbike. Aspettando la conclusiva manche del weekend, “O’Show” vola a +28 in campionato (e a doppia-cifra in termini di Podium Points di vantaggio) su Ray, beffato nuovamente sul più bello non soltanto per la vittoria, ma anche per il secondo posto.

GLI ALTRI DEL BRITISH SUPERBIKE DOPO LA MUSICA

Rimasto l’unico in grado di impensierire il trio Yamaha là davanti, alla fine Peter Hickman (FHO Racing BMW) ha concluso quarto a precedere nell’ordine Lee Jackson (FS-3 Kawasaki), Glenn Irwin (Honda Racing UK) e l’altra Kawasaki condotta da Rory Skinner. Ritrovatosi quinto dopo una partenza a fionda, Tom Sykes ha progressivamente perso terreno non andando oltre la dodicesima posizione, mentre Tito Rabat al debutto nel BSB è nuovamente ultimo a 47″ dallo scatenato terzetto che si è giocato la vittoria.

2022 BENNETTS BRITISH SUPERBIKE CHAMPIONSHIP

Thruxton Race Circuit, Classifica Gara 2

1- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1 – 20 giri in 25’27.217

2- Tarran Mackenzie – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 0.079

3- Bradley Ray – RICH Energy OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 0.165

4- Peter Hickman – FHO Racing BMW – BMW M 1000 RR – + 7.181

5- Lee Jackson – Cheshire Mouldings FS-3 Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 11.410

6- Glenn Irwin – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 11.970

7- Rory Skinner – Cheshire Mouldings FS-3 Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 12.286

8- Danny Buchan – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 13.872

9- Leon Haslam – VisionTrack Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 15.081

10- Tommy Bridewell – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R – + 15.390

11- Christian Iddon – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 19.105

12- Tom Sykes – MCE Ducati Racing Team – Ducati Panigale V4 R – + 19.593

13- Andrew Irwin – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 21.257

14- Ryo Mizuno – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 22.308

15- Josh Brookes – MCE Ducati Racing Team – Ducati Panigale V4 R – + 23.522

16- Chrissy Rouse – Crowe Performance – BMW M 1000 RR – + 24.666

17- Dean Harrison – DAO Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 25.110

18- Kyle Ryde – RICH Energy OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 25.111

19- Dan Jones – iForce Lloyd & Jones BMW – BMW M 1000 RR – + 28.438

20- Takumi Takahashi – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 29.735

21- Leon Jeacock – Specsavers Racing by Hawk – Suzuki GSX-R 1000 – + 34.365

22- Danny Kent – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 35.110

23- Josh Owens – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 40.272

24- Storm Stacey – Team LKQ Euro Car Parts Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 40.313

25- James East – NP Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 43.393

26- Luke Hopkins – Black Onyx Security – Honda CBR 1000RR-R – + 44.862

27- Liam Delves – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 45.396

28- Tito Rabat – TAG Racing Honda – Honda CBR 1000RR-R – + 47.259