Brad Ray vince ancora, giochi fatti per lo Showdown del British Superbike

Gara 2 del British Superbike a Snetterton riafferma lo stato di grazia di Bradley Ray, una ritrovata vena velocistica di Tarran Mackenzie, determinando contestualmente gli 8 piloti ammessi allo Showdown. Con una manche d’anticipo, giochi-fatti per quanto concerne i play-off finali dove, ai già qualificati Ray, O’Halloran, Skinner, Jackson e Irwin, si affiancheranno lo stesso Mackenzie, Bridewell e Ryde.

BRADLEY RAY PIEGA TARRAN MACKENZIE

Prima di pensare allo Showdown, Gara 2 ha riproposto il duello tra amici: Bradley Ray e Tarran Mackenzie. Il Campione in carica si era portato al comando della contesa al sesto dei 16 giri previsti, salvo dover subire la controffensiva del capo-classifica di campionato proprio nel corso dell’ultima tornata. Al delizioso attacco di “Telespalla“, Mackenzie non ha saputo rispondere, centrando in ogni caso un secondo posto utile per ottenere il lasciapassare per lo Showdown.

OTTO PILOTI PER LO SHOWDOWN DEL BRITISH SUPERBIKE

Con Brad Ray che bissa il trionfo di Gara 1 e consolida la leadership di campionato, questa seconda manche ha eletto i restanti piloti per i play-off di fine stagione. Concorreranno per il titolo, oltre ai cinque piloti precedentemente qualificati, anche Tarran Mackenzie (con due round saltati ad inizio stagione), Tommy Bridewell (unico Ducatista, 3° in Gara 2) e Kyle Ryde. Niente da fare per tutti gli altri, con illustri esclusi: da Tom Sykes a Josh Brookes fino a Leon Haslam, in questa gara tradito da problemi alla propria Kawasaki.

2022 BENNETTS BRITISH SUPERBIKE CHAMPIONSHIP

Snetterton 300, Classifica Gara 2

1- Bradley Ray – RICH Energy OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – 16 giri in 28’56.976

2- Tarran Mackenzie – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 0.267

3- Tommy Bridewell – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R – + 7.201

4- Glenn Irwin – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 7.896

5- Peter Hickman – FHO Racing BMW – BMW M 1000 RR – + 9.450

6- Kyle Ryde – RICH Energy OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 11.526

7- Danny Buchan – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 12.037

8- Lee Jackson – Cheshire Mouldings FS-3 Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 12.945

9- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 13.622

10- Tom Sykes – MCE Ducati Racing Team – Ducati Panigale V4 R – + 16.974

11- Rory Skinner – Cheshire Mouldings FS-3 Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 22.084

12- Josh Brookes – MCE Ducati Racing Team – Ducati Panigale V4 R – + 29.359

13- Storm Stacey – Team LKQ Euro Car Parts Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 32.655

14- Tom Neave – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 36.648

15- Ryo Mizuno – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 39.244

16- Liam Delves – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 1’10.806