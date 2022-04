O’Halloran al top nel British Superbike, Sykes 18° nel Q1

Complessivamente 32 piloti presenti, 24 dei quali racchiusi in meno di 1″. Il livello di competizione del British Superbike, a maggior ragione sul layout National di Silverstone da meno di 3 chilometri, viene ulteriormente esasperato in questo primo round. Assente il Campione in carica Tarran Mackenzie, il suo compagno di squadra Jason O’Halloran con McAMS Yamaha fa la voce grossa. Nuovamente suo il miglior tempo in una FP2 che ha offerto un primo, clamoroso verdetto: gli attesissimi Leon Haslam e Tom Sykes saranno costretti a passare per il Q1.

HASLAM E SYKES NEL Q1

Con il nuovo format introdotto lo scorso anno, soltanto i migliori 12 piloti della classifica combinata dei primi due turni di prove libere sono ammessi direttamente al decisivo Q2 delle qualifiche ufficiali. Per questa ragione Leon Haslam (VisionTrack Kawasaki, 14°) e Tom Sykes (MCE Ducati, 18°) dovranno passare domani per il Q1. Rientro non facile per entrambi nel BSB, ancor più per l’iridato Superbike 2013, rallentato nei minuti finali delle FP2 da un problema tecnico alla propria Panigale V4 R.

VOLANO LE YAMAHA NEL BRITISH SUPERBIKE

Per quanto sia assente il #1 Mackenzie, Yamaha ha di che consolarsi a Silverstone. Jason O’Halloran ha primeggiato in entrambe le sessioni, ma ben figurano anche le altre due R1 presenti. Con i colori OMG Racing, Kyle Ryde (specialista di Silverstone) è secondo, quarto Bradley Ray con nel mezzo Lee Jackson. A questo proposito, Kawasaki viaggia eccome anche con Rory Skinner, sesto preceduto da Christian Iddon (passato in Suzuki), con Tommy Bridewell ottavo e Josh Brookes undicesimo rientrando tra i 12 eletti per il Q2.