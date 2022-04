24 piloti in 1 secondo nelle prime libere del British Superbike 2022

Con più di 30 piloti iscritti, il British Superbike 2022 prende il via questo fine settimana sul tracciato National di Silverstone e la prima sessione di prove libere offre subito svariati spunti d’interesse. Non c’è da stupirsi nel ritrovare addirittura 24 piloti in meno di 1″ (frutto del layout da 2.6 chilometri e del livello di competitività), né tantomeno nel veder primeggiare Jason O’Halloran.

O’HALLORAN COMANDA LE FP1 DEL BRITISH SUPERBIKE

Senza il Campione in carica Tarran Mackenzie, fuori gioco per l’infortunio alla caviglia rimediato nei conclusivi test pre-campionato, Jason O’Halloran in casa McAMS Yamaha fa la voce grossa. Suo il miglior tempo in 53″358, lasciando a 114 millesimi Danny Buchan (SYNETIQ BMW by TAS), a 0″135 un Bradley Ray competitivo con la R1 del team OMG Racing.

I BIG INSEGUONO

Con Christian Iddon a lungo in testa con la Buildbase Suzuki portando a termine le FP1 al quarto posto, la prima Ducati è ottava con Tommy Bridewell (Moto Rapido). Provvisoriamente fuori dalla top-10 non soltanto Josh Brookes (11°), ma anche l’altra PBM Ducati condotta dall’attesissimo Tom Sykes, attualmente 14° a 0″593. A proposito di illustri ritorni, Leon Haslam (VisionTrack Kawasaki) figura 18°.

NEL POMERIGGIO LE FP2 DEL BRITISH SUPERBIKE

Saranno pertanto cruciali le FP2 del pomeriggio per determinare i piloti ammessi di diritto al Q2 delle qualifiche ufficiali di domani. Come nel 2021, non cambia quest’anno il programma con la prima di tre gare in programma sabato pomeriggio, le altre due nella giornata di domenica.