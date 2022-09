Jackson vince nel caos di Gara 2 del British Superbike ad Oulton Park

Inizio pirotecnico, rocambolesco, per certi versi esasperato dello Showdown del British Superbike 2022. Gara 2 ad Oulton Park vede il ritorno al successo di Lee Jackson (FS-3 Kawasaki), un Bradley Ray (OMG Yamaha) sempre più capo-classifica, il tutto nella debacle McAMS Yamaha. Non per colpe proprie: da una parte Jason O’Halloran è stato nuovamente centrato da un altro pilota, dall’altra Tarran Mackenzie è stato protagonista di un brutto incidente al primo via. Per la cronaca, il primo via di tre distinte partenze e di tre esposizioni della bandiera rossa.

O’HALLORAN ANCORA FUORI NEL BRITISH SUPERBIKE

Facciamo un po’ d’ordine partendo da Jason O’Halloran. Presentatosi ad Oulton Park per la “prima” dello Showdown come più diretto inseguitore di Ray in campionato, in entrambe le prime due gare è stato buttato giù da altri piloti. Oltretutto, alla medesima curva: la Druids. In Gara 1 da Peter Hickman (successivamente estromesso dalla classifica), nella seconda, con la stessa modalità, da Tommy Bridewell. In entrambi i casi senza alcuna possibilità di risalire in sella, perdendo (forse irrimediabilmente) quota in campionato.

BRUTTO KO DI TARRAN MACKENZIE

Il disastro in casa McAMS Yamaha è continuato da lì a tre giri. In quel momento in lizza per il podio, Tarran Mackenzie è caduto alla chicane intitolata a Steve Hislop, venendo travolto da Peter Hickman, il quale non ha potuto far nulla per evitarlo. Nello specifico, “Hicky” ha centrato il motociclista scozzese in pieno sulle gambe una volta a terra, comportando l’esposizione della bandiera rossa e tutti i soccorsi del caso a “Taz“.

DUE BANDIERE ROSSE

Alla prima bandiera rossa, ne è seguita una seconda. Al quarto giro del restart, con la comparsa delle prime gocce di pioggia, Rory Skinner è caduto alla Brittens centrando Christian Iddon e, in seconda battuta, Kyle Ryde. Per i soccorsi al portacolori Buildbase Suzuki, la corsa è stata nuovamente interrotta, con la terza definitiva partenza con 7 giri da effettuare.

SECONDA VITTORIA DI JACKSON NEL BRITISH SUPERBIKE

Dovendo destreggiarsi da questo caos, Bradley Ray è riuscito a scamparla nelle prime due partenze, ma non alla terza. In una corsa-sprint, “Telespalla” non ha avuto lo stesso ritmo delle precedenti due frazioni, tanto da concluder terzo lasciando la vittoria a Lee Jackson. Il portacolori FS-3 Kawasaki, vincitore proprio qui ad Oulton Park lo scorso mese di maggio, si è ripetuto a precedere Tommy Bridewell, sanzionato originariamente per quel contatto con O’Halloran con 15 secondi di penalità nel primo via. Aspettando Gara 3, Ray adesso ha 53 punti di vantaggio sullo stesso Jackson, 54 sulla coppia formata da O’Halloran e Bridewell.

2022 BENNETTS BRITISH SUPERBIKE CHAMPIONSHIP

Oulton Park, Classifica Gara 2

1- Lee Jackson – Cheshire Mouldings FS-3 Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – 7 giri in 11’03.517

2- Tommy Bridewell – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R – + 0.289

3- Bradley Ray – RICH Energy OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 0.807

4- Glenn Irwin – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 1.348

5- Danny Buchan – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 1.679

6- Leon Haslam – VisionTrack Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 3.398

7- Tom Sykes – MCE Ducati Racing Team – Ducati Panigale V4 R – + 4.955

8- Josh Brookes – MCE Ducati Racing Team – Ducati Panigale V4 R – + 5.759

9- Andrew Irwin – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 6.095

10- Peter Hickman – FHO Racing BMW – BMW M 1000 RR – + 6.533

11- Storm Stacey – Team LKQ Euro Car Parts Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 9.363

12- Danny Kent – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 10.178

13- Ryan Vickers – FHO Racing BMW with Attis Sports – BMW M 1000 RR – + 10.718

14- Takumi Takahashi – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 12.917

15- Ryo Mizuno – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 13.227

16- Leon Jeacock – Specsavers Racing by Hawk – Suzuki GSX-R 1000 – + 15.308

