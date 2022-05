Bradley Ray ritorna alla vittoria nel British Superbike

Quattro anni d’attesa. Esattamente 1.490 giorni dopo la trionfale doppietta nel round d’apertura della stagione 2018, Bradley Ray ritorna sul gradino più alto del podio nel British Superbike. Velocissimo nel corso delle prove, per certi versi beffato dalle mutevoli condizioni climatiche incontrate nelle qualifiche ufficiali, “Telespalla” si è rifatto con gli interessi nella prima di tre gare in programma ad Oulton Park. A tutti gli effetti, monopolizzando la scena.

BRADLEY RAY RITROVA LA VITTORIA

Bradley Ray è stato l’effettivo dominatore di una gara risolta di fatto al secondo dei quattordici giri previsti. Indovinata una brillante partenza dalla terza fila, una volta conclusiva la prima tornata si è ritrovato nelle condizioni di sferrare un doppio-sorpasso alla Old Hall a scapito del proprio compagno di squadra Kyle Ryde di Rory Skinner. Da quel momento in avanti, il tuttora 24enne della contea di Kent ha preso il largo grazie ad un ritmo forsennato. Costruito, consolidato ed amministrato un vantaggio superiore ai 2″ sui più diretti inseguitori, Ray ha messo a segno la prima vittoria stagionale e da portacolori RICH Energy OMG Racing Yamaha, la terza in carriera nel BSB.

PODIO GIOVANE NEL BRITISH SUPERBIKE

In Gara 1 Brad Ray non è stato l’unico giovane leone del British Superbike a rubare la scena. Un podio giovanissimo, dall’età media di 22 anni, premia Rory Skinner (FS-3 Kawasaki, 20 anni) e Kyle Ryde (OMG Yamaha, 24). Un bello spot per il BSB, lasciando fuori dalla top-3 un ritrovato Josh Brookes (MCE Ducati), Peter Hickman (FHO Racing BMW) e Tommy Bridewell (Moto Rapido Ducati), con quest’ordine dalla quarta alla sesta posizione.

BANDIERA ROSSA PER LA CADUTA DI JOHNSON

Unico nota dolente di una trionfale Gara 1 per il team OMG Racing è rappresentata dalla caduta della wild card d’eccezione David Johnson al dodicesimo giro. Il suo rovinoso highside ha richiesto i soccorsi del personale medico, comportando l’esposizione della bandiera rossa e la gara conclusasi anzitempo. La classifica non ha tuttavia subito scossoni, con il capo-classifica di campionato Glenn Irwin 11° e due attesi protagonisti come Leon Haslam (13°) e Tom Sykes (15°) ai margini della zona punti. Domani altre due gare, con Ray ed i giovani leoni del British Superbike determinati a ripetersi…

2022 BENNETTS BRITISH SUPERBIKE CHAMPIONSHIP

Oulton Park, Classifica Gara 1

1- Bradley Ray – RICH Energy OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – 11 giri in 17’23.862

2- Rory Skinner – FS-3 Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 2.756

3- Kyle Ryde – RICH Energy OMG Racing Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 2.810

4- Josh Brookes – MCE Ducati Racing Team – Ducati Panigale V4 R – + 2.999

5- Peter Hickman – FHO Racing BMW – BMW M 1000 RR – + 3.311

6- Tommy Bridewell – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R – + 4.789

7- Christian Iddon – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 7.343

8- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF-R1 – + 7.761

9- Lee Jackson – FS-3 Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 7.810

10- Danny Buchan – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 8.192

11- Glenn Irwin – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 9.819

12- Andrew Irwin – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 10.116

13- Leon Haslam – VisionTrack Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 10.202

14- Ryan Vickers – FHO Racing BMW with Attis Sports – BMW M 1000 RR – + 10.581

15- Tom Sykes – MCE Ducati Racing Team – Ducati Panigale V4 R – + 18.331

16- Storm Stacey – Team LKQ Euro Car Parts Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 18.568

17- Tom Neave – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 19.002

18- Chrissy Rouse – Crowe Performance – BMW M 1000 RR – + 20.135

19- Josh Owens – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 26.799

20- Dan Linfoot – iForce Lloyd & Jones BMW – BMW M 1000 RR – + 26.848

21- Danny Kent – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 27.558

22- Ryo Mizuno – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 28.024

23- Dean Harrison – DAO Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 28.219

24- Luke Mossey – TAG Racing Honda – Honda CBR 1000RR-R – + 28.487

25- Takumi Takahashi – Honda Racing UK – Honda CBR 1000RR-R – + 29.051

26- Luke Hopkins – Black Onyx Security – Honda CBR 1000RR-R – + 41.031

27- Dan Jones – iForce Lloyd & Jones BMW – BMW M 1000 RR – + 41.354

28- Leon Jeacock – Specsavers Racing by Hawk – Suzuki GSX-R 1000 – + 41.638

29- Conor Cummins – Milenco by Padgett’s Motorcycles – Honda CBR 1000RR-R – + 50.406

30- Liam Delves – Rapid CDH Racing – Kawasaki ZX-10RR – a 1 giro