British Superbike in pista a Thruxton con una Kawasaki al top

Dopo un anno di assenza il British Superbike è tornato in pista sul velocissimo tracciato di Thruxton con il primo turno di prove libere che vede Lee Jackson (FS-3 Racing Kawasaki) al top anticipando l'arrivo della pioggia.

Al primo impegno back-to-back della stagione, il British Superbike da Brands Hatch si è trasferito nella contea dell’Hampshire per il quarto round in programma questo fine settimana sul velocissimo tracciato di Thruxton. Di ritorno nel calendario dopo lo stop forzato del 2020, l’ex campo d’aviazione della RAF nella Seconda Guerra Mondiale prospetta tre giorni ad altissima velocità, con medie sul giro intorno i 170-180 km/h e punte ben superiori ai 300 orari. Un appuntamento attesissimo per una partenza… al ralentì nell’inaugurale sessione di prove libere.

JACKSON PRIMA DELLA PIOGGIA

Inizialmente risparmiati dalla pioggia, le bizze del meteo tipicamente inglese hanno sostanzialmente sospeso le attività a 20 minuti dal termine delle FP1, offrendo una classifica poco indicativa sui valori in campo. Lee Jackson, portacolori FS-3 Racing Kawasaki con la nuova Ninja ZX-10RR, in 1’17″213 si ritrova in cima al monitor dei tempi lasciando a mezzo secondo i soliti noti: il capo-classifica di campionato Christian Iddon (2°) e Jason O’Halloran (3°) con l’exploit di Kyle Ryde (4°) a seguire.

OCCHIO ALLE FP2

Di per sé, un turno che dovrebbe contare poco, ma con il format 2021 queste FP1 potrebbero risultare decisive per determinare i 12 piloti ammessi di diritto al Q2 delle qualifiche ufficiali. Non si dovesse asciugare la pista per le seconde libere del tardo pomeriggio, si ritroverebbero costretti a passare per la tagliola del Q1 di domani nomi noti del calibro di Tarran Mackenzie (14°), Xavi Forés (15°), Josh Brookes (19°) oltre che Glenn Irwin, in coda al gruppo e tra i 9 temerari scesi successivamente in pista nonostante qualche goccia di pioggia. Da segnalare inoltre che, dopo soltanto 2 minuti, la sessione è stata sospesa con la bandiera rossa per il problema tecnico occorso alla Kawasaki GR MotoSport di Storm Stacey, lasciando olio nel velocissimo tratto in prossimità della Goodwood.

PENSIERO A BRAD JONES

Se ne riparlerà alle 15:45 locali, per un paddock del British Superbike che si è stretto intorno alla famiglia di Brad Jones. Tutte le squadre e piloti portano un adesivo volto a sostenere lo sfortunato pilota del team PR Racing, incappato in un drammatico incidente sabato scorso a Brands Hatch. Come riportato nel bollettino diffuso ieri dal promoter, resta in coma farmacologico, con ulteriori aggiornamenti previsti per l’inizio della prossima settimana.

2021 BENNETTS BRITISH SUPERBIKE

Thruxton, Classifica Prove Libere 1

1- Lee Jackson – FS-3 Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – 1’17.213

2- Christian Iddon – VisionTrack Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 0.530

3- Jason O’Halloran – McAMS Yamaha – Yamaha YZF R1 – + 0.563

4- Kyle Ryde – RICH Energy OMG Racing – BMW M 1000 RR – + 0.588

5- Tommy Bridewell – Oxford Products Racing – Ducati Panigale V4 R – + 0.618

6- Andrew Irwin – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 0.722

7- Rory Skinner – FS-3 Racing Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 0.740

8- Danny Kent – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 0.824

9- Bradley Ray – RICH Energy OMG Racing – BMW M 1000 RR – + 0.858

10- Peter Hickman – FHO Racing BMW – BMW M 1000 RR – + 0.907

11- Danny Buchan – SYNETIQ BMW Motorrad – BMW M 1000 RR – + 0.997

12- Dan Linfoot – TAG Racing Honda – Honda CBR 1000RR-R – + 1.177

13- Gino Rea – Buildbase Suzuki – Suzuki GSX-R 1000 – + 1.388

14- Tarran Mackenzie – McAMS Yamaha – Yamaha YZF R1 – + 1.566

15- Xavi Forés – FHO Racing BMW – BMW M 1000 RR – + 1.773

16- Ryan Vickers – RAF Regular & Reserve Kawasaki – Kawasaki ZX-10RR – + 1.986

17- Bjorn Estment – Powerslide/Catfoss Racing – Suzuki GSX-R 1000 – + 2.930

18- Joe Francis – iForce Lloyd & Jones BMW – BMW M 1000 RR – + 2.958

19- Josh Brookes – VisionTrack Ducati – Ducati Panigale V4 R – + 3.374

20- Dean Harrison – Silicone Engineering Racing – Kawasaki ZX-10RR – + 3.907

21- Takumi Takahashi – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 4.060

22- Ryo Mizuno – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 4.978

23- Glenn Irwin – Honda Racing – Honda CBR 1000RR-R – + 6.382

24- Brian McCormack – Roadhouse Macau by FHO Racing – BMW M 1000 RR – + 6.857

Su Corsedimoto.com in esclusiva web per la stagione 2021 gli highlights di tutte le gare del British Superbike, spazio TV in prima serata su Sky Sport MotoGP HD: l’annuncio ufficiale con tutti i dettagli.